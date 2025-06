L’ASSE évoluera malheureusement en Ligue 2 la saison prochaine, après seulement 1 saison dans l’élite. Les stéphanois retrouveront la compétition à partir du 8-9 août. Le club a communiqué sur la date de lancement de la campagne d’abonnements.

Le Chaudron est un élément essentiel des performances stéphanoises depuis des années. En Ligue 1, 6 des 8 victoires de l’ASSE ont été acquises à domicile, preuve de l’importance du public pour les joueurs stéphanois.

Un public fidèle toute la saison

Lors de la saison 2024-2025, l’ASSE a pu compter sur un Stade Geoffroy Guichard au rendez-vous. Chaque rencontre des Verts à domicile où aucune tribune n’était fermée s’est disputée devant plus de 30.000 supporters.

Le club a d’ailleurs profité de l’engouement de certains matchs pour ouvrir les balcons nord et Sud, qui n’avaient plus étés ouverts depuis Juin 2023. L’ASSE a donc établi son record d’affluence lors du derby, le 20 avril. Pour la victoire des Verts, plus de 40.000 stéphanois étaient présents dans le Chaudron.

Un record difficile à battre pour l’ASSE

Pour la saison 2024-2025, l’ASSE avait battu son record d’abonnements vendus. 20307 stéphanois s’étaient abonnés au Stade Geoffroy Guichard. L’engouement du retour en Ligue 1 avait permi la bonne dynamique de la campagne d’abonnements.

98,5% des abonnés 2023-2024 avaient renouvelés leur abonnement pour cette saison dans l’élite. Ce qui fait que depuis 2 saisons, le Kop Nord affiche complet dès juillet. En 2024-2025, seuls 5 nouveaux abonnés avaient été recensés dans la Tribune Charles Paret. Des chiffres qui semblent difficilement atteignables avec la relégation de l’ASSE.

Quelle date pour le lancement de la campagne d’abonnements ?

L’ASSE a communiqué sur la date de lancement de la campagne d’abonnements 2025-2026 : ce sera le mercredi 18 juin. Durant 1 mois les emplacements des abonnés 24/25 seront protégés pour un réabonnement. Les 2 Kops afficheront d’ores et déjà complet au début de la campagne, aucun nouvel abonnement sera possible avant le 18 juillet

Les tarifs pour un réabonnement en Kop seront de 133€ pour un abonnement simple et 139€ pour un abonnement club 12ème homme. Si des abonnements se libèrent en Kop, le tarif du nouvel abonnement sera soit de 146€ soit 152€.

Pour s’abonner en tribune Henri point, il faudra débourser entre 194 et 408€ pour un réabonnement adulte en fonction de la partie de La Tribune latérale. Pour se procurer un nouvel abonnement en Henri Point, il faudra payer entre 235 et 490€ pour un adulte.