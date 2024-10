Depuis juin 2024, l'ASSE est passée sous pavillon canadien en devant la propriété du groupe Kilmer Sports Ventures. Larry Tanenbaum, nouveau Boss du club stéphanois a déjà investi massivement dans d'autres entités sportives. Les affaires bougent de son côté. De quoi impacter l'avenir de l'ASSE ? Explications.

Larry Tanenbaum, un bâtisseur et investisseur canadien à l’ambition sportive

Né le 8 juillet 1945 à Toronto, Larry Tanenbaum est un homme d'affaires canadien, renommé dans les secteurs des affaires et du sport en Amérique du Nord. Issu d’une famille d’origine polonaise, dont l’entreprise s’était spécialisée dans la fabrication d’acier, Tanenbaum a su développer l’héritage familial au Canada. En 1968, à seulement 23 ans, il devient Directeur Général de Kilmer Van Nostrand, une entreprise de construction. Sept ans plus tard, il en prend la présidence et poursuit son développement, bâtissant ainsi une entreprise prospère. Au fil des années, il consolide sa fortune et décide d’investir dans un domaine qui le passionne particulièrement : le sport.

À la tête d’un empire sportif

C’est dans le hockey, sport emblématique du Canada, que Tanenbaum débute. Dans les années 1990, il acquiert une part minoritaire dans les Maple Leafs de Toronto. Quelques années plus tard, il réalise un coup d’éclat en créant Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE), une des plus importantes sociétés de sport et de divertissement au Canada. MLSE possède aujourd'hui les Maple Leafs de Toronto (NHL), les Raptors de Toronto (NBA) ainsi que le club de soccer Toronto FC (MLS).

À l’annonce des négociations exclusives pour l’achat de l’AS Saint-Étienne, Larry Tanenbaum, Président de Kilmer Sports Ventures, s’est exprimé : « Je connais l’importance de l’AS Saint-Étienne pour sa communauté et le football français. Ce club est bien plus qu’une équipe ; il incarne le cœur battant d’une ville et d’une région. Aujourd’hui, nous voulons aider le club à progresser tout en respectant son identité et son impact positif sur le territoire. L’histoire, les supporters, les racines du club, et la qualité du travail accompli par l’équipe actuelle nous ont convaincus de nous engager auprès de l’AS Saint-Étienne. Allez les Verts ! »

Estimé à 2,5 milliards de dollars selon Forbes, Larry Tanenbaum se classe parmi les personnalités les plus riches du monde, occupant la 1 366ᵉ place du classement. Une fortune et des investissements qui pourraient se poursuivre.

3 Milliards à Dépenser pour Tanenbaum ?

The Star Toronto a accordé un large dossier sur le propriétaire de l'ASSE. Il est intéressant de se pencher sur les éléments qui nous viennent d'outre-atlantique tant ils pourraient avoir un impact direct pour les Verts.

"L'homme d'affaires torontois Larry Tanenbaum pourrait bientôt se retrouver avec plus de 3 milliards de dollars à dépenser, et les experts de l'industrie sportive pensent qu'il pourrait envisager d'acheter une équipe de football professionnelle en Premier League anglaise ou une part dans une franchise de la NFL. : « Il va avoir beaucoup d'argent à dépenser. Je ne sais pas ce qu'il en restera après impôts, mais ce sera une somme conséquente », a déclaré Richard Peddie, cadre sportif de longue date et ancien PDG de Maple Leaf Sports & Entertainment.

À la mi-septembre, Rogers Communications a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir les 37,5 % de participation dans MLSE détenus actuellement par BCE, pour 4,7 milliards de dollars. Si cet accord est approuvé par les régulateurs et les responsables des ligues NHL, NBA, MLS et CFL, Rogers détiendrait alors un total de 75 % de MLSE, qui possède les Maple Leafs de Toronto, les Raptors de la NBA, le Toronto FC de la MLS, et les Argonauts de la CFL, ainsi que les Marlies de Toronto dans la AHL.

Les 25 % restants de MLSE sont détenus par Kilmer Sports Ventures, contrôlé par Tanenbaum. (Le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, ou OMERS, détient à son tour 25 % de Kilmer Sports.) Kilmer a le droit de vendre sa participation dans MLSE à Rogers d'ici juillet 2026, mais les analystes boursiers qui suivent Rogers pensent que le géant des télécommunications pourrait chercher à acheter la part de Kilmer plus tôt que cela. Au même niveau de valorisation globale que l'accord BCE-Rogers, la part de Kilmer vaudrait environ 3,1 milliards de dollars. Ni Kilmer ni Rogers n'ont souhaité commenter cet article."

Nouvel investissement pour Tanenbaum ?

The Star Toronto poursuit. Richard Peddie appuie ses déclarations : " L'homme a une réputation exceptionnelle. Il est apprécié par trois ligues. C'est un homme formidable, et il a un bon bilan. Il connaît le sport, et c'est important. Certains nouveaux arrivants arrivent avec des milliards, mais finissent par échouer car ils font des choses qui n'ont aucun sens. Bien que Kilmer ait déjà annoncé l'arrivée d'une franchise WNBA à Toronto en 2026, Tanenbaum aurait encore largement de quoi investir. Kilmer dépense environ 150 millions de dollars (U.S.) pour amener la WNBA en ville, dont 50 millions pour les frais d'expansion, ainsi que pour la construction d'un nouveau centre d'entraînement."

Le journal canadien ajoute que la nomination d'Ivan Gazidis à la tête de Kilmer Sports Ventures pourrait laisser entrevoir des investissements plus importants dans le monde du Football. Ce que valide Kieran Maguire, spécialiste de la finance du football à l'Université de Liverpool. "Gazidis est déjà une figure bien connue de l'industrie du football en Europe et au Royaume-Uni. Avoir quelqu'un qui connaît les pièges de l'industrie, qui sait où se trouvent les zones sensibles, à mon avis, ça vaut son pesant d'or. Je serais toujours prêt à payer cher pour un PDG de confiance en tant que propriétaire. Et il n'y a pas beaucoup de gens en qui on peut avoir confiance dans le football. Vous pouvez acheter une œuvre d'art et la mettre sur votre mur, mais combien de personnes viendront la voir ? … Si vous achetez un club de Premier League, il est diffusé dans 197 pays chaque semaine. Il y a l'idée que c'est sous-évalué, et si vous achetez au bon moment, et le bon club, vous pouvez faire une affaire fantastique [...] Si j'étais un investisseur nord-américain, je chercherais probablement à Londres, car le marché londonien est vraiment distinct du reste du Royaume-Uni. Tottenham Hotspur, Crystal Palace et West Ham United sont des cibles potentielles à Londres pour Tanenbaum."

Pour rappel, en 2022, Larry Tanenbaum avait tenté de racheter le club de Chelsea aux côtés de Steve Pagliuca, copropriétaire des Celtics de Boston (NBA). L'affaire n'était pas allée au bout.

Rien de fait pour l'heure

Une hypothèse que Peddie tend à minimiser. Selon l'ancien PDG de MLSE, Larry Tanenbaum aurait tout intérêt à acheter une part d'une équipe NFL en restant proche de chez lui sur un secteur qu'il apprécie depuis de nombreuses années.

Affaire à suivre…