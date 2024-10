Le service communication du club offre comme chaque semaine l'inside du dernier match de l'ASSE. Cette fois-ci à Raymond Kopa contre Angers. Préparation, coulisses, entrainement et secrets de vestiaire.

Une défaite rageante pour l'ASSE

Les Verts se déplaçaient à Angers pour un match importantissime entre promus. Avec des objectifs de survie, les deux clubs avaient à cœur de prendre des points pour se rapprocher de leur objectif final. Rester en ligue 1 dans un championnat à 18 qui se montre de plus en plus compétitif. Les joueurs d'Olivier Dall'Oglio se sont inclinés 4-2 dans un match qu'il pensait tenir en main après être revenus à deux reprises au score.

Finalement, deux erreurs individuelles ont plombé les Verts. Le SCO s'offre sa première victoire de la saison après 9 journées et passent devant l'ASSE grâce à un goal-average général plus favorable.

Les coulisses de la soirée 12ᵉ homme

Dans ce onzième épisode de la saison, la soirée 12ᵉ homme est tout d'abord mise à l'honneur. Les supporters ont pu voir les différentes photos officielles mais aussi profiter de quelques échanges et photos avec les joueurs et joueuses de l'ASSE. Un moment toujours sympathique comme l'affirme Pierre Ekwah !

Pour rappel, voici l'une des interventions d'Ivan Gazidis lors de cette soirée : "Tout d’abord, je tiens à vous remercier. Nous avons été accueillis dans un lieu très spécial, porteur de fortes valeurs. Pour nous, c'est un honneur de faire partie de cette grande famille et de partager cette aventure avec vous. Nous avons un profond respect pour ce que représente ce club, et c’est très émouvant de vous voir tous réunis ici ce soir à nos côtés. L’objectif de ce club est de nous rendre fiers de la communauté que nous formons ensemble. Et même si l’AS Saint-Étienne est un grand club, les émotions qu’il suscite restent extrêmement personnelles. Je comprends cela parfaitement. Nous travaillerons chaque jour pour que vous soyez fiers du travail que nous allons accomplir ensemble."