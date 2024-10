Après les deux revers subis face à Lens et Angers, l'ASSE doit tenter de relever la barre contre Strasbourg, sous peine de s'enliser un peu plus dans la crise et de voir l'avenir d'Olivier Dall'Oglio s'assombrir encore un peu plus. Un arbitre à l'expérience déjà certaine, a été désigné par la fédération.

La Fédération Française de Football a communiqué les désignations arbitrales pour la 10ème journée de la saison 2024/2025 de Ligue 1. Pour officier lors de la rencontre entre l'ASSE (16ème) et le Racing Club Strasbourg Alsace (9ème), la fédération a désigné Eric Wattellier, arbitre de 37 ans qui a officie pour sa 7ème saison en Ligue 1 . La saison dernière, il a terminé à la 13ème place du classement des arbitres de première division.

Des souvenirs récents joyeux pour les Verts !

L'arbitre de 37 ans a officié lors d'une rencontre de Saint-Étienne pour la première fois en décembre 2018, lors de la victoire des stéphanois face aux dijonnais (3-0). L'arbitre originaire des Pyrénées-Orientales a arbitré 9 rencontres des Verts depuis le début de sa carrière, 8 matchs de Ligue 1 et 1 match de Ligue 2. Et le bilan est plutôt équilibré : 4 victoires, 2 nuls et 3 défaites.

Eric Wattellier a déjà arbitré une rencontre entre les Verts et le RCSA. C'était en septembre 2020 et les Verts s'étaient imposés 2 à 0 à Geoffroy-Guichard. Denis Bouanga (sur pénalty) et Mahdi Camara s'étaient illustrés.

Cette saison, Eric Wattellier a officié lors de cinq rencontres de Ligue 1 : Reims/Lille (0-2), Strasbourg/Rennes (3-1), Toulouse/Le Havre (2-0), Angers/Reims (1-3), Monaco/Lille (0-0). Au total, il a distribué 21 cartons jaunes soit une moyenne de 4.2 par match et deux cartons rouges. Marc Bollengier a également arbitré une rencontre de qualification pour la LDC, et un match de Youth League.

L’ASSE et Marc Bollengier en chiffres (9 matchs)

Historique :

Pau FC/ASSE (Ligue 2, saison 23/24) : 0-1

ASSE/Brest (Ligue 1, saison 21/22) : 2-1

ASSE/Nantes (Ligue 1, saison 20/21) : 1-1

ASSE/Strasbourg (Ligue 1, saison 20/21) : 2-0

Brest/ASSE (Ligue 1, saison 19/20) : 3-2

Rennes/ASSE (Ligue 1, saison 19/20) : 2-1

ASSE/Metz (Ligue 1, saison 19/20) : 0-1

Amiens/ASSE (Ligue 1, saison 18/19) : 2-2

ASSE/Dijon (Ligue 1, saison 18/19) : 3-0

Statistiques