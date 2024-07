L’ASSE retrouvera la Ligue 1 le week-end du 16 août. Pour être parfaitement prêt pour l’occasion, Olivier Dall’Oglio et ses hommes se préparent avec un programme intense ! Plongez dans l’intimité du groupe stéphanois avec un Inside de quasi une heure !

La montée en Ligue 1 et les vacances derrière eux, les joueurs de l’ASSE ont repris le chemin de l’entraînement. Un lourd programme a été confectionné pour aborder la Ligue 1 de la meilleure des manière. Olivier Dall’Oglio et son staff ont ainsi prévu une première semaine où différents tests étaient prévus (VMA, etc)

Samedi dernier, le groupe stéphanois a pris la direction du Chambon sur Lignon. Cet été, les Verts n’ont pas réédité la mauvaise expérience vécue à la Plagne (terrains impraticables, etc). Le Chambon est connu et reconnu pour accueillir les clubs professionnels de football. Une destination à proximité qui offre à Olivier Dall’Oglio et ses hommes un cadre idéal pour se préparer.

Les joueurs n’ont pas été ménagés. Course de vélo en cote sur quinze kilomètres. Triathlon avec réveil à 3 h 30 du matin. Le tout combiné avec des séance plus classique sur les pelouses du Chambon.

Après une semaine de stage, l’ASSE disputera son premier match de préparation. Les Verts affronteront le voisin clermontois. Un premier test qui s’annonce compliqué face à un adversaire bien en avance dans sa préparation. Mais ce sera toutefois l’occasion pour Olivier Dall’Oglio d’observer les états de forme de chacun.