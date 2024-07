L’ASSE jouera cette après-midi son premier match de préparation. Une rencontre contre Clermont (L2) à Massot (Le Puy). Un premier test pour le cas joueurs d’Olivier Dall’Oglio. Une rencontre qui offrira forcément du temps de jeu à une large partie de l’effectif. L’occasion comme à chaque préparation de voir des visages juvéniles issus de l’académie.

L’arrivée de Kilmer Sport à la tête de l’ASSE sonne comme une bénédiction. L’ASSE qui était en grande difficulté financière aurait pu l’être davantage avec l’histoire des droits TV. Une saison au rabais qui se serait probablement soldée sur une relégation. En effet, le groupe actuel est modulé pour évoluer en ligue 2, mais sera juste pour la ligue 1. De ce fait, le club a déjà enregistré 4 recrues : Yunis Abdelhamid (Reims), Zuriko Davitashvili (Bordeaux), Augustine Boakye (Wolsberger, AUT) et Ben Old (Wellington, AUS). Aussi, le club a obtenu la prolongation d’Aïmen Moueffek et devrait boucler dans les jours à venir celle de Mickaël Nadé !

Cinq postes ciblés !

L’ASSE le sait, les mouvements sur le plan des arrivées sont loin d’être terminés. Le club viserait encore 5 postes à renforcer. Tout d’abord, le club espère obtenir un gardien pour occuper le rôle de doublure. Etienne Green est sur le marché et une porte de sortie lui est cherchée. Le nom de Brice Maubleau a été évoqué mais ce dossier ne sonne pas comme une priorité au sein du club.

Aussi, le club compte se renforcer sur les deux postes de latéraux. Un joueur pour jouer à droite et un joueur pour jouer à gauche. Des recrues qui provoqueront forcément des départs soit entre Petrot et Bentayg ou entre Maçon et Appiah. Matthieu Udol est une piste confirmée et travaillée par les dirigeants stéphanois. Pour l’instant, les négociations sont en cours avec le FC Metz.

Enfin, les deux postes prioritaires à renforcer pour le board sont le poste de buteur et le poste de milieu défensif. Ce sont deux postes où le club compte obtenir une vraie plus-value. Dans le rôle de milieu récupérateur, le club espère un joueur d’expérience avec un gros volume de jeu, capable de colmater les brèches défensivement. Un joueur de devoir qui saura bonifier l’apport des autres milieux de terrain ! Pour finir, l’ASSE espère un attaquant de pointe, un buteur. Un numéro 9 qui sera capable d’enfiler les buts lors de cette saison 2024-2025. Le nom de Ludovic Ajorque fait partie des options.

Opération dégraissage obligatoire à l’ASSE !

Cela n’a échappé à personne, l’ASSE va devoir dégraisser son effectif. Plusieurs joueurs ne seront pas retenus. Des départs sont espérés pour faire de la place et ne pas accumuler les joueurs. En plus de Green, Briançon, Bentayg, Monconduit, Tardieu, Fomba, Wadji voire même Sissoko ne seront pas retenus. Pour l’instant, le club n’est en passe de boucler aucun départ. Le statut Quo risque de se prolonger puisque tous les clubs espèrent dégraisser avec le résultat de la décision sur les droits TV.

Le club pourrait libérer certains joueurs pour qu’ils s’offrent de nouveaux projets. Yanis Lhery par exemple pourrait être libéré s’il trouve un nouveau challenge.

Enfin, le club étudie la possibilité de prêter différents joueurs. En effet, Jibril Othman recherche un prêt. D’autres joueurs pourraient être concernés comme Karim Cisse, Ayman Aiki voire Issiaka Toure !

Vous l’avez bien compris, le mercato de l’ASSE est encore loin d’avoir rendu son verdict final. Les mouvements vont devenir de plus en plus fréquents jusqu’aux ultimes heures où de nombreux coups sont effectués. Quoi qu’il en soit, la semaine a été calme dans le Forez, cela pourrait être encore le cas sur la semaine à venir !