Le feuilleton des droits TV a enfin livré son verdict. Après avoir été de multiples rebondissements et une décision finale qui a tardé à intervenir, les droits TV ont été cédés à DAZN et BeIN Sport pour les cinq prochaines saisons. À noter que la possibilité de sortir du contrat après deux saisons a été évoqué. Concrètement, quelle organisation pour la ligue 1 des saisons à venir ?

Comment regarder le football lors de la saison 2024-2025 ?

Après de nombreuses discussions et des positions divergentes, les droits TV ont été attribués au duo DAZN-BeIN malgré le désaccord de certains présidents. En témoigne cette sortie du président lensois.

« Je suis un Président inquiet pour l’état financier du foot français. 500 millions d’euros valorisés, c’est in fine environ 9 millions d’euros pour le RCL. Jamais les clubs de L1 n’ont touché aussi peu au titre des droits TV. À l’inverse, souscrire à l’offre L1 a rarement représenté pour les fans un tel effort financier », a enchaîné Joseph Oughourlian visiblement frustré par cet accord avec DAZN et beIN. « À titre de comparaison, payer l’offre TV cette saison sera plus onéreux que l’abonnement le plus cher à Bollaert (545 euros). Cette tarification ouvre clairement la voie du piratage. En outre, avec une visibilité des partenaires dégradée, c’est tout un schéma de revenus qu’il faudra réinventer. »

Pour y voir plus clair, voici la feuille de route pour suivre le football en 2024-2025 !

Un programme proche de la formule 2023-2024 en ligue 1 !

Les horaires restent inchangés pour cette nouvelle saison ou presque. En effet, il n’y aura plus de match le dimanche à 13h et le multiplex se jouera à 17h le dimanche. Pour le reste, BeIN aura le match de 21h du samedi soir. L’intégralité des autres rencontres de ligue 1 seront sur DAZN. Voici le programme en détail.

🚨🚨 Voici le PROGRAMME d’une journée de Ligue 1 pour la saison prochaine 📆🇫🇷 VENDREDI : • 21H : DAZN SAMEDI • 17H : DAZN • 19H : DAZN • 21H : BeIN Sports DIMANCHE : • 15H : DAZN • 17H (Multiplex) : DAZN • 21H : DAZN (@lequipedusoir) pic.twitter.com/xnnfJyaGjw — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) July 15, 2024

BeIN Sport ou un autre ?

Enfin, selon les informations de RMC sport, BeIN pourra sous-licencier son match à un média de son choix ! Une clause qui ouvre de nombreuses perspectives et qui crée une certaine incertitude pour le grand public…