L'ASSE affrontait Strasbourg dans un Geoffroy Guichard en feu ce samedi (21h). Après deux défaites consécutives, les coéquipiers de Zuriko Davitashvili devaient stopper l'hémorragie. Retour sur la victoire en maîtrise des Verts.

45 premières minutes abouties pour l'ASSE

"Strasbourg, c’est une équipe avec beaucoup d’énergie, difficile à jouer." Olivier Dall'Oglio ne cachait pas ses craintes avant la rencontre. Aux grands mots, les grands moyens. Le technicien a opté pour la continuité dans son XI de départ. Le trio Ekwah - Bouchouari - Mouton de nouveau aligné dans l'entre-jeu. Le coach n'a effectué que deux ajustements dans sa composition. Yvann Maçon retrouve sa place de titulaire. Alors que, plus en difficulté, Yunis Abdelhamid troque son poste de défenseur à Dylan Batubinsika.

Le RC Strasbourg-Alsace n'avait toujours pas gagné à l'extérieur cette saison, tandis que les hommes d'Olivier Dall'Oglio sont bien plus à l'aise dans le Chaudron. Une logique respectée en première mi-temps. Les Stéphanois, en quête de confiance, montrent un visage positif. Les Verts mettent de l'intensité dans les duels et imposent un pressing intense dans les premiers mètres strasbourgeois. Zuriko Davitashvili se met en action dès la 16ᵉ seconde de jeu avec une balle qui termine dans la tribune. Quelques minutes plus tard, Louis Mouton est proche d'ouvrir le score sur corner. Le milieu de terrain, qui a vécu la deuxième titularisation de sa carrière, n'est qu'à quelques centimètres de conclure d'une superbe reprise de volée devant la surface.

Plus compacts dans les 25 premières minutes de la rencontre, les hommes d'Olivier Dall'Oglio sont bien en place devant les offensives adverses. Mais les joueurs de Liam Rosénior reprennent les devants dans les 10 dernières minutes. Diego Moreira aurait pu ouvrir le score sur une erreur de la formation stéphanoise. L'attaquant prend en contre les Verts, mais manque le cadre de Gautier Larsonneur. Les Verts auraient pu encaisser plusieurs occasions, mais profitent du manque de réussite du RCSA.

Saint-Étienne prend les choses en main

En maîtrise en première mi-temps, les hommes d'Olivier Dall'Oglio sont passés aux choses sérieuses au retour des vestiaires. Sur corner, un Louis Mouton qui promettait "jouer les coups à fond" expédie le ballon sur Lucas Stassin. Coup de casque, le belge dévie au second poteau. Mickaël Nadé suit parfaitement le jeu et pousse le ballon au fond des filets.

Le coach de l'ASSE profite du temps fort pour apporter de la fraîcheur à son effectif. Augustine Boakye et Lucas Stassin, tout juste décisif, retrouvent le banc au profit de Cafaro et Sissoko. Un changement qui aurait pu être directement décisif lorsque Mathieu Cafaro dépose un caviar sur le pied de Sissoko (59').

Mais si le Malien ne transforme pas dans un premier temps, Ibrahim Sissoko redonne des couleurs aux Verts. Déniché par Léo Pétrot dans la surface, l'attaquant claque le break de la tête (78').

D'un calme olympien, les hommes d'Olivier Dall'Oglio coupent systématiquement le souffle aux Strasbourgeois. L'ASSE s'octroie trois points cruciaux dans la lutte pour le maintien, une semaine avant le derby. Bouffée d'oxygène.