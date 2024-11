Les Verts affrontaient le Racing Club de Strasbourg ce samedi 2 novembre. Vainqueur dans un Geoffroy-Guichard en folie (2-0), l'ASSE se relance et respire. Retrouvez les réactions au micro de DAZN à l'issue de ce match.

Deux buteurs heureux pour l'ASSE

Mickaël Nadé (ASSE) : Le but ? Oui bien sûr, ça réchauffe le coeur. On est très content de cette performance devant notre public. On espère continuer comme ça. C'est vraiment un bonheur de marquer devant nos supporters. C'est un but qui vient avec une victoire, donc je suis vraiment très content.

Ibrahim Sissoko (ASSE) : La communion avec le Chaudron ? Oui, ce sont des moments dont il faut profiter. On vit des moments difficiles, donc les moments de joies, qui ramènent de la fierté à tout le monde, on doit en profiter. Le but ? À partir du moment où j'ai pris l'avance, c'était terminé pour le défenseur. Derrière, je la prends bien de la tête et c'est une grande délivrance. Rentrer dans un match comme ça, même si on menait 1-0... Je pense que le but nous a délivré.

Quand le coach fait appel à moi, c'est pour faire des différences. On a cette bonne connexion avec Cafi (Cafaro) qui nous lie depuis l'année passée, on arrive bien à se trouver parce qu'il connaît bien mon positionnement. Une pression autour de l'équipe ? C'est sûr que la victoire nous rassure. On avait à coeur de se racheter à la maison, devant notre public. On s'est surpassé et c'était un bon jour pour nous.

Les Verts se sont arrachés

Olivier Dall'Oglio (Entraîneur de l'ASSE) : Il y a des interviews plus agréable que d'autres, c'est sûr, encore plus quand on entend tous les chants des supporters. La pression autour du match ? On joue pour gagner. Quand on ne gagne pas, on est triste mais tout va vite dans le football. Ce soir, on est très satisfait. On a vu un bloc équipe solide, on a pas pris de but, ce qui est notre gros péché mignon, donc je pense que ça va nous donner confiance. On a été discipliné. Strasbourg a des capacités de puissance, de vitesse, on le savait, mais je pense que c'est là-dessus qu'on gagne le match ce soir. Notamment en première mi-temps où on a su résister.

Sur la deuxième, on s'arrache complètement pour marquer deux buts. Il y avait un état d'esprit que l'on doit garder. Les ressorties de balle ? Oui c'est sûr, je voulais le voir. Je voulais surtout voir de la solidité. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on veut voir aussi. Après, on doit être encore plus précis sur certaines séquences. On avait besoin de résister en première mi-temps face à une équipe qui pouvait nous aspirer. On savait que sur la deuxième mi-temps, on aurait des occasions d'enfoncer le clou. Le Derby ? Je pense qu'on y est déjà. Ce sera un match important pour tout le monde mais il fallait d'abord prendre des points ce soir. On aura le temps d'en reparler.

Strasbourg n'a pas trouvé la solution

Félix Lemarechal (Strasbourg) : On a dominé en première mi-temps, le début de deuxième mi-temps aussi je trouve. Ils marquent sur un corner avant de poser le bus. Derrière, ça a été dur. Il nous a pas manqué grand chose à part de l'efficacité, notamment en fin de première période. Ils étaient à cinq derrière, en bloc bas, c'était compliqué. On apprend encore, on fera mieux la prochaine fois.

Ismaël Doukouré (Strasbourg) : C'est difficile de venir parler ce soir. On a maîtrisé le match mais on le perd sur deux petits détails. Il y avait quand même des bonnes choses à retenir. On va travailler encore plus dur à l'entraînement pour gagner le prochain match. À la mi-temps, le coach nous a dit de garder notre calme. On a bien travaillé la vidéo et on savait qu'ils allaient être regroupés, que ce serait difficile dans l'axe. Ça n'a pas fonctionné, on va revoir le match, les actions, pour faire mieux.

Notre jeunesse ? Je ne vois pas ça comme un défaut. Je pense qu'on apprend tous, même un joueur en fin de carrière. Le groupe est qualitatif, le principal c'est de travailler. Il faut que je revois les deux buts mais je sais que je suis impliqué. J'en prends la responsabilité et je continue d'apprendre. Je ferais mieux la prochaine fois.

Liam Rosenior (Entraîneur de Strasbourg) : Surpris par le niveau de Saint-Etienne ? Absolument pas. Ils ont eu des bons résultats ici. Ils ont changé leur manière de jouer, avec un vrai bon plan mis en place par leur coach. On était pas assez propre aujourd'hui, on a pas pris assez de risques. Ce sont des leçons pour le week-end prochain. Ils ont très bien défendu devant leur surface et ils ont bien géré leurs transitions. Il y a toujours deux équipes sur un terrain et on doit se créer plus d'occasions. Ce n'est jamais parfait, on doit progresser pour gagner des matches. Oui, ce soir on a perdu, mais on continue d'apprendre.