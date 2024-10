L'ASSE affrontait l'AJ Auxerre (3-1) pour le compte de la 7e journée de ligue 1. Voici l'inside de la préparation de cette rencontre. Des coulisses de l'avant match jusqu'à la causerie et le cri de guerre de l'après match. Voici quelques réactions aussi des joueurs après la belle victoire.

« Ça va faire du bien. Toujours dur, difficile, mais quand on a ce public qui nous soutient, ça nous donne des ailes, on peut faire de belles choses. Je pense qu’on a pas mal de situation, c'est bien de gagner à domicile face à concurrent direct. Il y a du mieux. On marque 3 buts et on se procure des occasions, les attaquants sont en confiance, c’est bien ! » Dennis Appiah (défenseur de l'ASSE)

« C’est incroyable, merci pour cette ambiance. Je pense que ces trois points sont vraiment importants. Trois buts, je suis vraiment content. Nous devons continuer ! » Zuriko Davitashvili (triple buteur lors du match ASSE-AJA)

« C’est incroyable, magnifique avec la victoire en plus. Regarde ça (en montrant le public), c’est incroyable » Lucas Stassin

« Franchement, ça fait très plaisir, on a mis 3 buts, bon, on en a pris 1 ça fou la rage ! On a gagné devant tous nos supporters, on est content ! Franchement les supporters ça fait la différence, ils nous portent, avec eux ça nous porte. Maintenant le résultat, il est là ! » Dylan Batubinsika

« C’est un vrai match gagné collectivement, et ça, c'est une bonne chose. Les garçons qui sont entrés, aussi, bravo ! Pour ceux qui ne sont pas rentrés, n’oubliez pas qu’on aura besoin de tout le monde, c’est une belle victoire collective. Il y avait un évènement et vous avez été à la hauteur de l’évènement aujourd’hui. Ce n'est pas simple ce qu’on nous demande, mais vous avez été à la hauteur alors je vous félicite pour ce niveau que vous avez montré. Tout n’a pas été parfait et c’est pour ça qu’on y reviendra mardi. On a besoin de bosser, mais je vous félicite tous par rapport à l’état d’esprit que vous avez dégagé ! » Olivier Dall’Oglio