Opposée à Montpellier ce mercredi soir, l’ASSE disputait son troisième match amical, seulement quelques jours après celui contre Villarreal (3-1). Les Verts accélèrent le rythme et vont désormais enchaîner les rencontres tous les trois jours. Ce match était donc très important pour Olivier Dall’Oglio et son staff afin de voir les lacunes et points forts de son équipe, face à une formation évoluant aussi en Ligue 1.

La compo de l’ASSE

1ʳᵉ mi-temps

2ᵉ mi-temps

63e : 🔄 Quatre changements côté ODO ! Du coup, le XI stéphanois est le suivant : Larsonneur – Owusu, Briançon, Nadé, Pedro – Tardieu, Monconduit, Sahraoui – Davitashvili, Othman, Gauthier. 🟠 0-2 💚 #MHSCASSE — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 31, 2024

Résumé de la rencontre ASSE – MHSC

Première mi-temps

Sous le chaud soleil de Lunel, Stéphanois et Montpelliérains démarrent la partie timidement. Une première frappe d’Ibrahim Sissoko trop croisé puis l’ASSE fait mouche sur sa première véritable occasion. Après une récupération haute, Ben Old décale Antoine Gauthier qui croise son ballon du pied gauche pour ouvrir la marque (13′). Pas inquiétés, les Verts poursuivent leur marche en avant et après un bon débordement de Marwann Nzuzi, Ben Old trouve les gants de Benjamin Lecomte (27′).

🔍 L’ouverture du score des Verts en vidéo ! 👀 pic.twitter.com/15NSjY0kKI — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 31, 2024

En jambes, le latéral gauche de l’ASSE multiplie les accélérations sur son couloir et s’essaye à 25 mètres, c’est au-dessus (40′). À la fin d’une première période bien peu rythmée, avec des phases de possession intéressantes pour l’ASSE qui n’hésite pas à repartir de derrière, Augustine Boakye trouve à son tour les gants du portier Montpelliérain (45+1′).

Seconde mi-temps

Au retour des vestiaires, six changements côté Verts. Anthony Briançon, Mickaël Nadé et Kévin Pedro remplacent Yunis Abdelhamid, Dylan Batubinsika et Marwann Nzuzi ; Thomas Monconduit et Florian Tardieu rentrent à la place de Lamine Fomba et Antoine Gauthier tandis que Zuriko Davitashvili remplace Louis Mouton. Conquérante, l’ASSE double la mise quand Thomas Monconduit, après une nouvelle récupération haute, lance Ibrahim Sissoko qui efface Lecomte pour finir dans le but vide (56′). Réaction immédiate des Héraultais avec Savanier qui est proche de réduire la marque (58′).

🔙 Le deuxième but des Verts signé Ibra Sissoko ! 👀 pic.twitter.com/QQRo03wIOb — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 31, 2024

Après un superbe mouvement collectif, Kévin Pedro est tout proche de son premier but en professionnel mais le jeune Stéphanois manque son face à face (60′). À l’heure de jeu justement, sorties de Sissoko, Boakye, Old et Appiah pour les entrées de la jeunesse de l’ASSE : Jibril Othman, Antoine Gauthier (de retour), Beres Owusu et Jebryl Sahraoui. Sur une des premières situations adverses, Wahbi Khazri réduit la marque sur penalty (85′). En fin de match, une dernière occasion pour Jibril Othman (90+2′) et les Verts s’imposent logiquement face à un Montpellier plutôt faible. De bon augure pour un ASSE qui monte en puissance.

