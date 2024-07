Après un beau succès face à Villarreal, l’ASSE va intensifier sa préparation cette semaine, avec 2 matchs amicaux aux programme. Le 1er face à Montpellier aà Lunel ce mercredi. Le second face à Grenoble au Chambon sur Lignon. Ces 2 rencontres seront à suivre gratuitement.

Un déplacement dans le sud de la France et un classique des matchs de préparation

Ce mercredi, les verts iront à Lunel, dans l’Hérault. Olivier Dall’Oglio retrouvera son ancien club, le MHSC. Cette rencontre sera la seule face à un pensionnaire de Ligue 1. L’occasion pour le club stéphanois de retrouver plusieurs anciens de la maison. Partis libres après la relégation, il y a 2 ans, Arnaud Nordin, et Wahbi Khazri sont toujours montpelliérains. L’autre ancien vert est Falaye Sacko, mais le latéral est plus proche d’un départ du club héraultais, que d’y continuer l’aventure. La rencontre entre les 2 équipes sera à suivre à 18h au Stade Fernand-Brunel où en direct vidéo sur les réseaux sociaux du MHSC.

L’ASSE disputera une seconde rencontre amicale cette semaine. En effet, les verts défieront Grenoble ce samedi à 17h au Chambon Sur Lignon. Les isérois sont actuellement en stage dans la station de Haute-Loire. L’occasion pour eux de clôturer ce stage par un match amical devenu classique face à Saint-Etienne. En 5 saisons, les stéphanois et les Grenoblois s’affronteront pour la 7ème fois lors d’une rencontre amicale, en plus des 4 rencontres de ligue 2 disputées lors des 2 dernières saisons. L’opposition entre les 2 équipes sera diffusée sur ASSE.TV et la chaine YouTube du club.

Le programme de la semaine de l’effectif professionnel

Lundi 29 juillet : Entraînement des pros l’après-midi ouvert au public (16h30)

Mardi 30 juillet : Entraînement des pros à huis clos

Mercredi 31 juillet : Match de préparation : Montpellier – ASSE au Stade Fernand-Brunel de Lunel (18h)

Jeudi 1er août : Entraînement des pros ouvert au public (16h30)

Vendredi 2 août : Entraînement des pros à huis clos

Samedi 3 août : Match de préparation : ASSE – Grenoble au Stade municipal du Chambon-sur-Lignon (17h)

Dimanche 4 août : Repos