Le feuilleton autour des droits TV semble avoir enfin trouvé son épilogue, trois semaines seulement avant la reprise de la Ligue 1.

Vincent Labrune espérait se rehausser au niveau des grands championnats européens, avec le milliard comme objectif pour les droits TV domestiques et internationaux. Mais ce ne seront que 500 millions qui entreront dans les caisses de la LFP chaque année. Sans compter la part accordée au CVC.

« Finalement, rien n’a changé pour cette partie droits domestiques. Ce sera pour BeIN: 80 millions d’euros pour un match + 20 millions pour des droits de sponsoring. Côté DAZN: 400 millions d’euros pour le reste des affiches. Le conseil d’administration du jour va acter ce « deal » via un vote. »

Accord total pour diffuser la Ligue 1

Ce mercredi, RMC Sport annonce un accord total entre la LFP, DAZN et BeIN Sports. Enfin. Il y a encore quelques jours, les deux diffuseurs menaient une bataille pour la diffusion des affiches.

« Selon nos informations, un accord total a été trouvé entre la LFP, BeIN Sports et DAZN pour la diffusion de la saison de Ligue 1. L’instance a tenté ces derniers jours de mettre la pression sur le média qatari pour qu’il enrichisse plus. »

Un tarif plus avantageux

Il s’agissait d’un des points les plus critiqués, le prix pour regarder la Ligue 1 s’annonçait élevé. Initialement prévu à 34 €, le tarif pour regarder la Ligue 1 était même descendu à 25€ par mois. Mais RMC Sport avance ce mercredi un tarif de 10 euros par mois pour un abonnement annuel. 15 euros pour un mensuel sans engagement.

« DAZN étudie encore le prix final de son abonnement. La tendance, qui n’est pas actée: 10 euros par mois si vous prenez un abonnement annuel. 15 euros par mois sans engagement. Pour BeIN Sport, pas de changement de prévu pour l’heure: 15 euros par mois. »

Objectif : Séduire le plus d’abonné possible pour rester dans la course dans 2 ans. Date à laquelle les droits TV pouvaient être renégociés en cas de grand flop.