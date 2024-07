L’ASSE jouait ce mercredi à Lunel contre Montpellier. Pour ce troisième match amical de la préparation estivale stéphanoise, les hommes de Dall’Oglio retrouvaient Wahbi Khazri, Arnaud Nordin et Falaye Sacko. Voici, via Evect, la réaction de l’entraîneur stéphanois à l’issue de la rencontre.

Olivier Dall’Oglio : « On commence à avoir des phases de jeu qui commencent à être intéressantes. On garde pour l’instant une solidité défensive donc on est plutôt dans le bon sens, c’est clair. Ça c’est grâce à la discipline des joueurs. Je trouve qu’il y en a beaucoup, que ce soient les anciens ou les plus jeunes. Parce qu’on en a des très jeunes. Ils sont assez disciplinés. Ça nous permet d’avancer, effectivement.

On voit qu’il nous manque un petit peu la finition. Des jeunes joueurs sont arrivés dans les 18 mètres adverses et ont un peu hésité mais je pense qu’avec le temps on va arranger ça. On n’a pas encore vraiment bossé la finition mais ça va être la prochaine étape.

Oui les deux buts arrivent consécutivement à des récupérations très hautes. C’est l’agressivité qu’on doit avoir. C’est pour ça que je dis que les garçons sont assez disciplinés, on retrouve cette agressivité et cette générosité. Ce n’est pas facile de récupérer des ballons comme ça et de courir. Ils savent qu’on a besoin d’avoir une équipe qui court, généreuse, qui ressemble au public, qui ressemble à la ville de Saint-Étienne. Pour l’instant on est dans le bon tempo.

On essaye de trouver des parcours pour être assez créatifs mais tout en ayant une certaine rigueur dans le replacement. Pour le moment je le retrouve. Il faudra l’accentuer parce que ça ne suffira pas. »