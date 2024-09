L’ASSE se rend hors de ses terres, ce week-end, pour la deuxième fois consécutive. Direction le FC Nantes d’Antoine Kombouaré, tout juste revenu d’un nul face à Angers.

L’heure est au travail pour les Verts. Humilié par huit buts d’écart face à Nice, Olivier Dall’Oglio ressentait de la honte après la rencontre. « Le sentiment qui prédomine, c’est la honte. On n’est pas fiers de ce qu’on a produit. ».

Mais les sentiments n’étaient pas le même ce jeudi en conférence de presse d’avant-match. Le coach Stéphanois a mis un point d’orgue sur la capacité de ses joueurs à rebondir. « Quand on a pris une gifle comme ça, on accuse le coup quelques jours et puis on repart. Entreprends ce dernier. « Pour rebondir, il faut de l’agressivité, de la communication entre les joueurs, respecter les consignes, gagner des duels, suivre les courses adverses ».

Plusieurs absences pour l’ASSE

Avec déjà Maçon, Monconduit, Briançon et Wadji, on ne pouvait pas espérer voir l’infirmerie plus remplie qu’elle ne l’est déjà. Mais au rythme actuel, les mauvaises nouvelles continuent de s’empiler au sein du club du Forez.

Pierre Cornud devrait en effet rater plusieurs semaines de compétition. « Pour Pierre Cornud, touché à l’ischio, ça prendra plusieurs semaines. », évoquait Olivier Dall’Oglio en conférence de presse. Sorti sur blessure à la demi-heure de jeu face à Nice, le latéral de 27 ans est touché aux ischios. Olivier Dall’Oglio ne pourra composer qu’avec Dennis Appiah, Léo Pétrot ou Kévin Pédro. À l’heure où la défense de Saint-Étienne est vivement critiquée, c’est au tour des couloirs d’être déplumés. Des changements sur la charnière sont d’ailleurs attendus avec un Adbelhamid peut convainquant.

Le coach de l’ASSE pourrait en revanche compter sur un retour d’Augustine Boakye. Celui qui a repris l’entraînement il y a dix jours pourrait apporter un plus à l’actuelle pire attaque de Ligue 1 (un but marqué). »Côté retours, la semaine d’Augustine Boakye s’est bien passée », affirme Olivier Dall’Oglio. « Il devait être dans le groupe la semaine dernière mais avait ressenti une gêne de dernière minute. »

La composition d’Olivier Dall’Oglio