L’ASSE enchaîne un 2ᵉ déplacement consécutif ce week-end. Après une déroute historique à Nice, les Verts se rendent à Nantes. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio devront rapidement faire oublier la rencontre d’il y a 10 jours. Retour sur le dernier déplacement stéphanois du côté de la Beaujoire.

Nantes en fête, l’ASSE en mode survie

Nous arrivons à l’épilogue de la saison 2021-2022 de Ligue 1 Uber Eats. Nantes est 9ᵉ et vient de remporter la coupe de France. Des célébrations sont prévues à la Beaujoire pour fêter cette belle saison. De leur côté, l’ASSE n’a pas la tête à faire la fête. Une défaite enverrait le club en Ligue 2, excepté une très lourde défaite de Metz à Paris. Si Saint-Étienne s’incline d’un but, Metz doit perdre d’un écart de 7 buts au Parc des Princes.

Les Verts sont 19ᵉ à égalité de points avec Metz qui possède une meilleure différence de buts. Les Lorrains viennent de battre Angers tandis que l’ASSE a perdu 2-1 à domicile contre Reims. La défaite est interdite à Nantes pour espérer aller en barrage. Les hommes de Pascal Dupraz ont manqué leur sprint final. Ce qui pourrait leur coûter la descente directe en Ligue 2. Il reste un match à Nantes pour arracher un barrage.

Hamouma envoie Sainté en barrages

Les Nantais ont pour objectif de gagner à domicile pour la dernière de la saison. Les hommes d’Antoine Kombouaré manquent de se faire surprendre d’entrée. Après un joli numéro sur son côté, Denis Bouanga ne parvient pas à cadrer sa tentative. Les Nantais vont ensuite obtenir un penalty au milieu de la première période. Ludovic Blas se faufile dans la surface et est accroché par Mickaël Nadé. L’ancien Guingampais se fait justice lui-même, 1-0 pour Nantes. Les Canaris vont se procurer d’autres opportunités, mais Bernardoni évitera la catastrophe.

À la mi-temps, l’ASSE est provisoirement en Ligue 2. Alban Lafont se détendra sur la volée de Bouanga en début de seconde période. Saint-Étienne va ensuite avoir le feu dans sa surface. Randal Kolo Muani surprend Falaye Sacko pour se présenter face à Paul Bernardoni. L’attaquant français butte sur le gardien stéphanois. Moutoussamy hérite du ballon et voit sa frappe sauvée in extremis par Sacko. Kolo Muani aura encore une énorme occasion. Il se joue de 2 défenseurs et trouve un Paul Bernardoni héroïque. Saint-Étienne a un pied en seconde division. Les Verts parviennent à se procurer une situation à 10 minutes du terme. Denis Bouanga centre pour Romain Hamouma qui égalise. L’attaquant stéphanois entré à la mi-temps envoie l’ASSE en barrage.