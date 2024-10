Après une défaite face à Lens (0-2), l'ASSE a désormais pour mission d'obtenir trois points à Angers. Les hommes d'Olivier Dall'Oglio (14e) ne doivent pas prendre de retard dans la course au maintien, face à une formation tout juste revenue d'un match nul (Toulouse, 1-1). La composition d'Olivier Dall'Oglio vient d'être dévoilée.

"C’est une question de volonté. Ce match doit nous servir. L’équipe doit apprendre rapidement.", avouait Olivier Dall'Oglio après la défaite de ses joueurs le week-end dernier. L'heure est à la victoire du côté de l'ASSE, avec la survie dans l'élite en ligne de mire. Une victoire des Verts face à Angers pourrait permettre à l'ASSE de se remettre sur de bons rails, avant de recevoir Strasbourg (2 novembre) et d'aborder le derby (10 novembre).

Un groupe amoindri

Si le mercato estival stéphanois n'a déjà pas satisfait le plus grand nombre, le groupe d'Olivier Dall'Oglio est à présent grandement amoindri. Amputé d'Anthony Briançon et de Thomas Monconduit, le coach de l'ASSE compose depuis plusieurs semaines avec des lacunes à plusieurs postes. Ainsi, Ibrahima Wadji était encore à Clairefontaine la semaine dernière après une nouvelle rechute. Pire encore, Ben Old devrait rater plusieurs semaines de compétition. Touché au genou, le Néo-Zélandais revenait d'une trêve internationale rythmée. Mais le poste le plus touché demeure celui des latéraux. Touché au ménisque début septembre, Yvann Maçon a tout juste fait son retour à l'entraînement collectif. Alors que Pierre Cornud a repris la course la semaine dernière.

Olivier Dall'Oglio peut en revanche compter sur le retour d'Augustine Boakye. Étincelant face à Lens, le Ghanéen a impressionné lors de son entrée en jeu par ses capacités de percussion. Augustine Boakye a accordé un nouveau souffle aux stéphanois, avant que Rémy Lascary n'inscrit le but du 0-2. Olivier Dall'Oglio reste positif au regard de la prestation de ses joueurs face à Lens. "Même face à une équipe d’un niveau européen, on a pu voir qu'on était capables de les faire trembler."

Le XI de l'ASSE

Larsonneur - Appiah, Abdelhamid, Nade, Petrot - Ekwah, Mouton, Bouchouari - Davitashvili, Stassin, Boakye.