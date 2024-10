Au-delà du football, l'ASSE sait diversifier ses engagements. Depuis 2011, ASSE Cœur Vert multiplie les initiatives dans divers domaines. Cette semaine encore, le club stéphanois a apporté son soutien aux victimes des inondations.

Depuis 2011, de nombreuses actions menées

Sur le site officiel du club, on peut lire : "L'ASSE croit fermement en la solidarité." C'est dans cet esprit que ASSE Cœur Vert, défend des valeurs comme la santé, la citoyenneté, le sport pour tous et l'environnement.

Grâce à ses nombreuses missions, le club a pu mener des actions concrètes et réaliser des dons significatifs : 50 000 places de match offertes, 700 associations soutenues, et 3 millions d'euros versés en dons. C'est ça, la solidarité stéphanoise ! Le club possède également une équipe de Foot Fauteuil qui évolue en première division.

Le club s'investit particulièrement avec le CHU de Saint-Étienne, où joueuses et joueurs rendent régulièrement visite aux enfants hospitalisés.

Au-delà de l'aspect sanitaire, l'ASSE s'engage dans d'autres causes. Il y a un peu plus d'une semaine, la région stéphanoise a été frappée par de graves inondations. Face à ces dégâts considérables et à la mobilisation des secours, le club a également décidé d'agir.

Le communiqué de l'ASSE

" Après les pluies et inondations historiques survenues il y a une semaine dans le Gier et le Pilat provoquant de terribles dégâts, l’AS Saint-Étienne, par le biais de son association ASSE Cœur-Vert, matérialise son soutien par un don de 15 000€ répartis aux bénéfices de trois associations œuvrant pour les sinistrés.

Ainsi, l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Loire, la Protection Civile de la Loire et la Croix Rouge Française, engagées sur le terrain dès le premier jour des intempéries, vont chacune recevoir un don de 5 000€.

Le club et ASSE Cœur-Vert tiennent à remercier ces trois associations pour leurs engagements et les mettront à l'honneur lors de l’avant-match d’ASSE-Strasbourg du 2 novembre prochain au stade Geoffroy-Guichard "