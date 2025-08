Ce samedi à 10h, l’AS Saint-Étienne disputait sa troisième rencontre de phase de groupes face au Hambourg SV lors du tournoi de Ploufragan. Une victoire aux tirs aux buts qui permet à l’ASSE de décrocher une place en finale. Cette ultime rencontre face au stade rennais sera diffusée en direct. Voici le live vidéo.

Après une victoire convaincante contre Caen (2-0) et un nul face au PSG (1-1, puis défaite aux tirs au but), les Verts, entraînés par Sylvain Gibert, avaient une belle occasion de rallier la finale. Pour cela, un seul scénario : battre Hambourg, auteur jusque-là d’un parcours parfait avec deux succès contre Caen (1-0) et le PSG (1-0). En cas de défaite, ce sont les Allemands qui auraient décroché leur billet pour la finale. Une rencontre décisive donc, avec à la clé une place en finale de ce tournoi prestigieux.

Une finale obtenue aux tirs aux buts

Face à Hambourg, le match démarre idéalement pour l’ASSE. Meyvin Agesilas obtient un bon coup franc sur une accélération. Le capitaine Maedine Makhloufi s’en charge et trouve Aiki, qui ouvre le score dès les premières minutes : 1-0 pour les Verts.

Aiki, très en vue, manque de peu le doublé à deux reprises : sa première tentative touche la barre transversale, puis la seconde le poteau. L’ASSE rentre aux vestiaires avec un avantage mérité mais fragile.

Avec encore 25 minutes à jouer, les Stéphanois doivent tenir bon. Mais les Allemands reviennent vite au score grâce à un but de la tête. Pas de quoi décourager Ayman Aiki, véritable homme du match. Il redonne l’avantage aux siens d’un superbe enchaînement : contrôle du droit, frappe du gauche en pleine lucarne. 2-1 pour l’ASSE.

La tension monte en fin de rencontre, et Hambourg parvient finalement à égaliser dans le temps additionnel, poussant les deux équipes à se départager aux tirs au but.

La séance tourne en faveur des Verts : Alexis Colombet réalise un arrêt décisif, et Jules Mouton inscrit le tir vainqueur. Victoire stéphanoise aux TAB !

La finale ASSE - Rennes en Live

L’ASSE jouera donc un dernier match ce dimanche à 15h30, contre un adversaire qui jouera presque à domicile : le Stade Rennais. Une finale qui sera diffusée gratuitement par RMC Sport sur Twitch et YouTube.