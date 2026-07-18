Après un premier match nul face au FC Biel-Bienne (2-2), l'ASSE poursuit sa préparation ce samedi avec un déplacement face au Servette FC. Les Verts retrouveront un adversaire d'un autre calibre.

Accrochée par le FC Biel-Bienne (2-2) pour sa première sortie de l'été, l'AS Saint-Étienne retrouve les terrains ce samedi pour son deuxième match de préparation. Les joueurs d'Ian Cathro seront opposés au Servette FC, 8e au classement du championnat de Suisse la saison dernière. Une nouvelle occasion pour le technicien écossais de poursuivre la montée en puissance de son groupe et de donner du temps de jeu à l'ensemble de son effectif.

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