À la veille du déplacement de l’ASSE au Stade Vélodrome, Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse. L’entraîneur des Verts a souligné la qualité de l’OM, tout en rappelant que son équipe devra être prête à souffrir, mais aussi à exploiter la moindre opportunité pour créer la surprise.

Eirik Horneland (Entraîneur de l’ASSE) : « J’ai moi-même des réserves sur certaines décisions (par exemple, une faute qui méritait un carton rouge sur le milieu de terrain de Rennes après 20 minutes). Rennes a été meilleur, mais ce genre de décision peut être critique quand on se retrouve en infériorité numérique. Pour ma part, je préfère me concentrer sur le travail de l’équipe plutôt que sur l’arbitrage. Il est important de garder le focus sur notre jeu et notre progression collective. »

L'ASSE doit rester ambitieuse

Eirik Horneland (Entraîneur de l’ASSE) : « Je pense qu'il faut avoir de l'ambition dans un club comme l'ASSE. Il faut avoir l'ambition de développer et de grandir. Il faut avoir l'ambition dans le style de jeu. Il faut commencer à construire. Et je pense que nous avons montré dans certains matchs, dans certains moments, que c'est possible. Et dans des matchs difficiles comme face au PSG ou Lille, C'est plus difficile parce qu'ils ont de meilleures équipes. Il faut que nous soyons ambitieux. Parce que sur le long terme, nous devons aussi construire un style de jeu qui peut refléter l'ASSE."

L'ASSE doit rester connectée

Eirik Horneland (Entraîneur de l’ASSE) : " C'est vrai que sur les derniers matchs, c'est trop facile de marquer contre nous. Mais dans le football, tout est connecté. La défense, l'attaque, les coups de pieds arrêtés. Si je me souviens du match contre Rennes, je trouve qu'on n'a pas assez attaqué, qu'on n'a pas assez gardé le ballon. Et ça nous a porté préjudice."

Horneland apprécie Stassin

Eirik Horneland (Entraîneur de l’ASSE) : " Lucas Stassin est un joueur qui a marqué et il travaille beaucoup pour l'équipe. Je trouve qu'il a pas mal progressé. C'est un bon joueur dans la relation avec ses coéquipiers. J'ai du plaisir à travailler avec lui. C'est un jeune joueur. Jouer en Ligue 1 et à Saint-Etienne quand on est l'attaquant numéro un, c'est une grosse pression, mais je pense qu'il s'y fait assez bien. Quand on regarde le reste de l'équipe, c'est un peu la même chose. C'est une équipe qui n'a pas énormément d'expérience en Ligue 1, mais on a vu qu'on a été capable de gagner des matchs malgré tout. On voit qu'on est capable de progresser et c'est comme ça qu'on doit continuer."