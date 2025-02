Angers SCO se rendra à Saint-Étienne ce samedi 22 février à 19h pour la 23e journée de Ligue 1 avec un effectif diminué. Si Himad Abdelli est de retour, plusieurs cadres manqueront à l’appel, compliquant la tâche de l’entraîneur Alexandre Dujeux face à l'ASSE.

Le retour attendu d’Himad Abdelli pour Angers

Après avoir manqué le dernier match face à Reims à cause d’une blessure aux ischio-jambiers, Himad Abdelli a repris l’entraînement collectif et sera apte à jouer contre l’ASSE. Alexandre Dujeux s’est montré optimiste quant à sa récupération : « Il se sent mieux et suit un programme de prévention pour éviter toute rechute. L’objectif est qu’il enchaîne les rencontres dans la durée. » Une bonne nouvelle pour Angers, qui pourra compter sur sa vision du jeu et son influence au milieu de terrain.

Esteban Lepaul, une absence notable en attaque

L’attaque angevine devra se passer d’Esteban Lepaul, qui connaît une excellente dynamique depuis le début de l’année. Victime d’une blessure aux adducteurs lors de la rencontre face à Reims, il est en phase de soins et ne devrait pas être remis à temps. Si les examens n’ont pas révélé de lésions graves, la prudence reste de mise, et sa présence en Coupe de France contre Reims le 25 février est également incertaine.

Emmanuel Biumla et d’autres joueurs sur le flanc

En plus de Lepaul, Emmanuel Biumla restera indisponible en raison de douleurs persistantes aux ischio-jambiers. Le SCO devra aussi composer sans Carlens Arcus, encore trop juste après une blessure au mollet, et Cédric Hountondji, qui poursuit son rétablissement d’une blessure au tendon d’Achille.

Face à ces absences, Angers devra trouver des solutions pour rivaliser avec une AS Saint-Étienne en quête de points à domicile. Les Verts chercheront à tirer parti de ces défections pour engranger une victoire précieuse devant leurs supporters.

Source : Ouest-France