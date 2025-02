Rennes retrouve des couleurs après un mercato ambitieux et des victoires importantes. De son côté, Reims espérait enfin mettre fin à sa série noire. Retour sur une rencontre capitale pour les deux équipes en quête de certitudes en Ligue 1.

Le Stade Rennais abordait cette rencontre avec une dynamique encourageante. Après un début de saison compliqué, l'arrivée d’Habib Beye à la tête de l’équipe semble avoir insufflé un vent de fraîcheur. Avec des succès face à Strasbourg et l'ASSE, les Bretons avaient repris confiance. Même si la défaite contre Lille a rappelé que tout restait fragile, le mercato hivernal impressionnant du club commence à porter ses fruits. Ce match contre Reims était l’occasion idéale de s’éloigner un peu plus de la zone rouge.

Reims dans le doute en Ligue 1

De son côté, le Stade de Reims traversait une période de crise inquiétante. Avant cette rencontre, les Rémois n’avaient plus goûté à la victoire depuis novembre. Un changement de coach n’a pas encore eu l’effet escompté, et l’attaque peine à retrouver son efficacité. Ce déplacement à Rennes représentait une opportunité de rebondir et de mettre fin à cette spirale négative.

Résumé de la rencontre :

Le Stade Rennais s’impose 1-0 contre Reims lors de la 23e journée de Ligue 1 grâce à un penalty transformé par Arnaud Kalimuendo à la 10e minute. Reims a été réduit à dix dès la 5e minute après un carton rouge de Cédric Kipré pour comportement violent. L’équipe bretonne a dominé la rencontre, bien que Reims ait tenté de réagir. Habib Ullah Ibrahim a été expulsé en fin de match après un second avertissement (79’, 89’). Reims reste à la portée de l’ASSE.

Vendredi 21 février

20h45 : Rennes 🆚 Reims

Samedi 22 février

17h00 : Lille 🆚 Monaco

: Lille 🆚 Monaco 19h00 : Saint-Étienne 🆚 Angers

: Saint-Étienne 🆚 Angers 21h05 : Auxerre 🆚 Marseille

Dimanche 23 février