Le Stade de Reims, en quête de points pour s’éloigner de la zone rouge, se déplaçait ce soir sur la pelouse de l’AS Monaco, une équipe en quête de certitudes dans la course à l’Europe. Un choc déterminant pour les deux formations en ouverture de la J24 de Ligue 1.

Reims dans une dynamique intense

Reims vit une période charnière dans sa saison. Englués dans la course au maintien, les Rémois ne comptaient que trois petits points d’avance sur l’AS Saint-Étienne avant cette rencontre. En parallèle, ils ont arraché leur qualification pour le prochain tour de Coupe de France en s’imposant aux tirs au but face à Angers, après une rencontre éprouvante physiquement et mentalement. L’enchaînement des matchs est un véritable test pour les hommes de Samba Diawara, qui doivent faire preuve de résilience pour maintenir leur place en Ligue 1.

Monaco ne peut pas se permettre un faux pas

De son côté, l’AS Monaco n’avait pas le droit à l’erreur. Cinquièmes au coup d’envoi, les Monégasques savent que chaque point compte dans la lutte acharnée pour une place européenne. Après une série de résultats en dents de scie, ils devaient impérativement s’imposer pour rester dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des Champions ou la Ligue Europa. Face à un adversaire accrocheur, la pression était importante sur les épaules des joueurs du Rocher.

L’AS Monaco s’est imposé 3-0 face au Stade de Reims lors de la 24ᵉ journée de Ligue 1. L’homme du match, Mika Biereth, a brillé en inscrivant un triplé en l’espace de 17 minutes (34ᵉ, 39ᵉ, 51ᵉ). Les Monégasques ont dominé la rencontre, mettant en difficulté une équipe rémoise qui n’a jamais trouvé la solution pour répondre à l’intensité adverse. La première mi-temps a vu Monaco prendre l’ascendant avec deux buts rapides, avant que Biereth ne scelle définitivement le sort du match en début de seconde période. Reims, malgré quelques tentatives, n’a pas su inquiéter la défense monégasque. Ce succès permet à l’ASM de rester solidement ancré dans la course aux places européennes, tandis que Reims subit un nouveau coup au moral. Ils restent à la portée de l’ASSE…