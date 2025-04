L'OL est passé par toutes les émotions ce jeudi soir. Éliminé au bout des prolongations, Paulo Fonseca et ses hommes sont très frustrés avant d'affronter l'ASSE

Corentin Tolisso (milieu de l’OL) : « C’est compliqué, on est passés par beaucoup d’émotions. Malheureusement, je prends ce deuxième carton (jaune) qui fait du mal. Avec l’expérience que j’ai, je dois être plus intelligent, ne pas être dans sa course. Les gars ont été énormes, ils ont mis deux buts en prolongation. D’où j’étais, j’étais super fier. À 4-2, on s’est peut-être dit que c’était fait. On prend ces trois buts coup sur coup, ça fait mal à la tête. C’est sûr que c’est l’un de mes pires matches avec ce carton rouge, cette élimination. Je pense qu’on méritait mieux. Il va falloir relever la tête parce qu’on a un match à gagner dimanche. »

Malick Fofana (attaquant de l’OL) : « Je pense que tout le monde est déçu parce qu’on a fait un très bon match. À la fin, ce n’était pas assez. Je pense qu’on s’est un peu relâchés, on croyait que c’était fini, mais les grands matches comme ça, ce n’est jamais fini. Je pense que ça nous a fait du mal (le penalty en faveur de Manchester United, qui a permis au club anglais de revenir à 3-4), le public qui pousse aussi. Franchement, très déçu. À la fin, on doit être plus exigeants avec nous-mêmes, surtout dans des matches comme ça. Je pense que c’est un match que je ne vais pas oublier. Là, on va se reposer et après on se concentre sur le derby (face à Saint-Étienne, dimanche). »

Paulo Fonseca (entraîneur de l’OL) : « C’est un mélange d’émotions. C’est difficile de croire ce qu’il vient de se passer, et encore maintenant. On a fait des choses magnifiques, notamment en deuxième mi-temps, en marquant quatre buts en peu de temps, malgré un joueur en moins sur le terrain. Ça montre la qualité de nos gars et de notre équipe. Mais je pense qu’on a célébré beaucoup trop à 4-2. Le match n’est fini qu’à la dernière minute. Peut-être a-t-on pensé qu’on avait gagné. On a manqué d’équilibre émotionnel. Le penalty du 3-4 a été difficile, Manchester a fait beaucoup de centres ensuite… Le point négatif à mes yeux, c’est cette célébration trop forte à 4-2. Peut-être qu’on a manqué d’expérience dans le final.

Je ne regrette pas mes choix et ces changements. Le match de Manchester engendrait un final avec beaucoup de centres, on avait besoin de contrôler cela. Ce ne sont pas ces choix qui sont en cause. Le problème n’était pas l’intensité, mais le fait de ne pas contrôler les intentions de Manchester. C’était clair que notre adversaire voulait faire, mais on a manqué de rigueur sur la profondeur utilisée par les Red Devils. On a fait un bon match globalement, sinon. »

Moussa Niakhaté (OL) : « Je ne trouve pas les mots. On a fait quelque chose de grand et on est passé à côté de quelque chose de grand. On a jamais pensé que c’était gagné. On a tout donné. C’était un match fou. C’est très dur à encaisser. Mais je suis fier de ce qu’a fait l’OL. On ne doit pas avoir honte de ça. »

Source : L'Equipe / Le Progrès