Ce samedi à 17h00, l’ASSE est retournée au Chambon-sur-Lignon le temps d’un après-midi pour disputer un 4ème match amical, face à Grenoble. L’occasion pour les Verts d’Olivier Dall’Oglio de rentrer dans leur dernière phase de préparation, à deux semaines du début de la saison de Ligue 1. Pour cette rencontre, plusieurs joueurs stéphanois se sont distingués positivement ou négativement. Voici un condensé rapide des tops et flops de cette rencontre.

L’ASSE s’est faite étriller par Grenoble lors de sa quatrième sortie. une défaite par 5 buts à 3 qui en dit long sur le chemin qu’il reste à parcourir pour les Verts. Après avoir ouvert la marque, l’ASSE a encaissé 5 buts, dont 4 en 15 minutes ! Appiah et Sissoko ont réduit l’écart dans la dernière demi-heure d’un match qui a été joué en quatre mi-temps de 30 minutes. L’équipe 1 a joué les 60 premières, et l’équipe 2 les 60 dernières. Voici nos tops et nos flops !

Les grands gagnants de ASSE – Grenoble

Ben Old (équipe 1)

Ben old est généreux dans l’effort et a envie de montrer qu’il intègre rapidement les principes de jeu. Souvent bien placé, altruiste, il démontre une vraie faculté pour combiner et se projeter vers l’avant. Le Néozélandais est encore un saphir à polir, mais sa présence se remarque. Souvent associé à Gauthier, il a encore su créer des occasions avec son compère du milieu de terrain. Sur le premier but stéphanois, il déborde bien avant de servir Gauthier qui distille un bon ballon à Othman qui transforme avec réalisme et talent l’offrande.

Yvann Maçon (équipe 2)

Yvann Maçon est déjà en jambe. En témoignent les multiples allers-retours effectués le long de son côté gauche. Il est, et de loin, la meilleure arme de l’ASSE au poste de latéral. Son volume de jeu et son réalisme défensif en font un joueur cadre de cette défense. À l’origine de plusieurs occasions dangereuses, son association avec Ben Old pourrait bien faire des étincelles.

Ibrahim Sissoko (équipe 2)

Ibrahim Sissoko fait du Sissoko ! On l’attend comme pivot et à la finition, et le buteur stéphanois n’a pas déçu dans ce registre. Solide et davantage en jambes que lors de ses précédentes sorties, il a inscrit un but de buteur de surface sur un centre de Maçon. Une bonne nouvelle à l’heure où les Verts se cherchent un attaquant.

Jibril Othman (équipe 1)

S’il y a un jeune stéphanois qui croque sa préparation à pleines dents, c’est bien Jibril Othman. En renard des surfaces, il a su glisser un ballon difficile dans le but de Brice Maubleu. Disponible et généreux dans les efforts, il reste perfectible mais a le mérite de « faire des statistiques » dans une équipe qui a sombré (ndlr : équipe 1). Il marque des points et est en train de montrer au staff qu’il pourra compter sur lui. Un prêt ne lui ferait-il pas le plus grand bien…?

Les perdants de ce ASSE – Grenoble

Gauthier Larsonneur (équipe 1)

Il n’est pas question de remettre en cause le niveau de Gautier Larsonneur. Toutefois, ce qu’il a laissé paraître dans ses buts montre à quel point il a besoin d’un concurrent de haut niveau à ses côtés pour lui disputer la place de numéro 1 dans les buts stéphanois. S’il a largement été abandonné par sa défense et son milieu sur de nombreux buts, son placement, ses décisions et sa vélocité sont discutables par ailleurs. La frappe grenobloise qui permet aux isérois d’égaliser est certes sèche, mais Larsonneur semble bien emprunté au moment de s’étirer. Le second but pose également question. Larsonneur aurait peut-être pu sortir au lieu de rester scotché dans ses buts. Attention, Fahmy et Rosenfeld regardent également les matchs amicaux…

Lamine Fomba (équipe 1)

Lamine Fomba n’a véritablement pas le niveau qui lui permettra d’évoluer dans un effectif où le milieu de terrain mérite encore d’être renforcé. C’est dire. Sa présence physique est insuffisante et son abattage bien trop en deçà des attendus pour exister, même face à une équipe de Ligue 2.

Les 15 minutes de trou noir ! (équipe 1)

Ce sont 15 minutes incroyables qu’ont traversés les stéphanois lors de la première période. 15 minutes qui ont permis au GF38 d’inscrire 4 buts. Un passage à vide qui ne peut être dû au manque de fraîcheur. Ce sont donc des problèmes de communication, d’automatismes et un cruel manque de caractère qui ont plombé l’ASSE. Abdelhamid, recruté pour son expérience, n’a pas davantage réagi que N’Zuzi clairement en dessous, Batubinsika bien emprunté ou Mouton transparent. La preuve que ces éléments ont encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir postuler dans le onze qui se dressera face à Monaco.