Ce jeudi 10 avril, trois jeunes joueurs de la réserve de l’ASSE ont eu l’opportunité de s’entraîner avec le groupe professionnel à l'Étrat. À trois jours du choc face au Stade Brestois, ces intégrations témoignent de la confiance que porte le staff technique à la formation stéphanoise. Un signe fort à l’heure où leur avenir contractuel est encore incertain.

Parmi les trois jeunes présents à l'entraînement, c’est sans doute le nom de Nadir El Jamali qui intrigue le plus. Né en 2007, ce jeune attaquant est l’un des grands espoirs de la génération actuelle formée à l’ASSE. Doté d’une belle qualité technique, d’une vraie justesse dans ses passes et d’un flair offensif déjà bien affûté, El Jamali ne cesse de briller avec l’équipe réserve.

C’est l’un de ses premiers entraînements avec les professionnels, une expérience précieuse qui marque une étape importante dans son développement. Surtout, cette montée temporaire dans le groupe de L1 ne doit rien au hasard. D’après nos informations exclusives, les dirigeants stéphanois négocient actuellement avec son entourage pour la signature d’un premier contrat professionnel de trois ans. Une manière de sécuriser l’avenir d’un joueur suivi de près par plusieurs recruteurs extérieurs.

Sa présence ce jeudi en dit long sur la volonté du club de miser sur ses jeunes talents et de les intégrer progressivement au plus haut niveau. Une stratégie qui pourrait porter ses fruits dans les mois à venir.

Maedine Makhloufi, le latéral gauche qui monte

Le deuxième jeune convoqué à l'entraînement du jour se nomme Maedine Makhloufi. Né en 2005, ce latéral gauche complet et habile techniquement est un habitué des feuilles de match avec l’équipe réserve. Il s’est particulièrement distingué cette saison par sa régularité, son activité dans son couloir et sa capacité à délivrer des passes décisives.

Le week-end dernier encore, il s’est illustré avec deux passes décisives face à Espaly, confirmant sa progression constante. Arrivé au terme de son contrat stagiaire professionnel en juin prochain, Makhloufi aspire logiquement à passer à l’étape suivante avec la signature d’un contrat professionnel. Sa convocation à l’entraînement avec les pros s’inscrit dans cette dynamique de montée en puissance.

Le staff, à travers cette convocation, envoie un message clair : les performances avec la réserve sont récompensées, et les portes de l’équipe première restent ouvertes aux plus méritants.

Israël Kinunga veut s'offrir une prolongation à l'ASSE

Enfin, Israël Kinunga, défenseur central solide et engagé, a également été vu à l’entraînement ce jeudi. Déjà sous contrat professionnel mais en fin de bail en juin, le joueur a intégré le groupe pour cette séance en pleine préparation du match contre Brest.

S’il n’a pas encore eu l’opportunité de s’illustrer en Ligue 1, sa présence peut être perçue comme une marque de confiance du staff d’Eirik Horneland, qui n’hésite pas à puiser dans la formation pour compléter ses séances.

La probabilité de voir l’un des trois jeunes figurer sur la feuille de match dimanche est faible. À l’heure actuelle, aucun indice ne laisse penser à une surprise dans la composition d’équipe face à Brest. Toutefois, cette intégration, même temporaire, est toujours bénéfique pour les jeunes, qui prennent le pouls du haut niveau et se projettent plus concrètement vers leur avenir.

Une stratégie d’intégration dans la durée

Au-delà de la simple séance d’entraînement, cette ouverture vers les jeunes traduit une volonté plus large du club : intégrer la formation au cœur du projet sportif. Dans un contexte où l’ASSE vise son maintien en Ligue 1 et doit conjuguer performance immédiate et construction à moyen terme, ces signaux donnés aux jeunes sont essentiels.

À l’heure où les décisions contractuelles se préparent, ces trois profils seront à suivre de très près dans les prochaines semaines. El Jamali semble en bonne voie pour signer son premier contrat pro. Pour Makhloufi et Kinunga, l’avenir reste à écrire. Une chose est sûre : l'ASSE regarde vers l’avenir, et il s’écrira aussi avec les talents formés à L'Étrat.