Meilleur joueur du Stade Brestois cette saison, Mahdi Camara s'apprête à retrouver Geoffroy-Guichard ce dimanche. Dans une interview accordée au site Poteaux Carrés, l'ancien capitaine de l'ASSE revient longuement sur ses souvenirs en Vert, son attachement au club et son regard sur l'avenir des Verts.

"C’est un match que j’attendais avec impatience. Dès que le calendrier est sorti, j’ai regardé direct quand j’allais pouvoir rejouer à Geoffroy. J’avais coché ce match de la 29e journée. 29 comme le Finistère, non ? Décidément ! Ce sera trop cool de revenir chez les Verts ce dimanche !"

Depuis son arrivée à Brest, Camara a pris une nouvelle dimension. Mais c'est à Saint-Étienne qu'il a posé les premières pierres de sa carrière. "Je me souviens du couloir vert, de l’inscription « Ici c’est le Chaudron. » D’emblée j’ai été emballé par ce stade, j’avais pris des photos. Je devais avoir 11 ou 12 ans, j’étais vraiment jeune."

Du centre de formation à la Ligue 1, Camara gravit les échelons, jusqu'à devenir capitaine. "Quand le coach Puel m’a nommé capitaine, c’était nouveau pour moi. C’était une expérience intéressante dans ma jeune carrière. J’étais épaulé par des anciens mais quand il fallait prendre la parole, je la prenais."

"Le match contre Auxerre reste le pire souvenir"

Il se souvient aussi de ses premières fois : "La première fois que je suis allé dans le Chaudron voir un match, j’avais signé, l’ASSE m’avait invité avec ma famille. Je me souviens qu’il y avait Bakary Sako qui jouait. Il m’avait marqué par sa puissance et parce qu’il avait mis un but. Les Verts avaient gagné 2-0, je crois que c’était contre Caen."

Son meilleur souvenir reste intact : "Y’a pas photo, c’est la demi-finale contre Rennes. On sait qu’on va en finale. Le scénario du match fait que c’est magnifique. Arracher un succès à la 94e minute, c’est toujours un vrai kif. Mais quand en plus ça t’ouvre les portes du Stade de France..."

Mais tout n'a pas été rose et il a encore en tête quelques mauvais souvenirs : "Le barrage contre Auxerre, forcément ! La manita qu’on a prise lors du derby est aussi à classer au rayon des mauvais souvenirs. Mais le match contre Auxerre reste le pire souvenir car il était synonyme de descente en Ligue 2. C’était très dur à vivre."

Camara soutient les Ultras : "Le Chaudron ne se dissout pas."

Camara porte aussi un regard engagé sur la menace de dissolution des groupes ultras : "Le Chaudron ne se dissout pas. Dissoudre les Green Angels et les Magic Fans, ce serait une catastrophe. La première chose à laquelle on pense quand on parle de Sainté, c’est les supporters. Il faut que ça reste comme ça. C’est grâce à eux que le Chaudron est l’une des plus grosses ambiances d’Europe."

"Sans les ultras, le foot serait fade et aseptisé. On l’a bien vu pendant le Covid. Sans eux, le Chaudron n’était plus un Chaudron. C’était d’un triste... Quelque part, ce n’était plus le même sport."

Soutien clair et appel au souvenir. Mais ce dimanche, c'est bien le joueur du Stade Brestois qui foulera la pelouse. Et il prévient : "Je vais me donner à fond dans le Chaudron. Je souhaite de tout mon cœur que les Verts restent en Ligue 1 mais je suis Brestois et j’espère que mon équipe prendra les 3 points."