L’AS Saint-Étienne jouera sa dernière carte pour rester en Ligue 1 ce samedi face à Toulouse. Et le Chaudron sera plein à craquer pour accompagner les Verts dans ce match décisif de la 34e journée. L'ASSE jouera à douze.

Le scénario est limpide : l’ASSE doit impérativement l’emporter contre le TFC et espérer dans le même temps que Le Havre ne s’impose pas à Strasbourg pour s’ouvrir les portes des barrages. Avec 30 points, les Verts ne peuvent plus rattraper Nantes (33 pts), mais restent à une courte longueur du HAC (31 pts). Rien n’est donc joué, et l’espoir de prolonger l’aventure en Ligue 1 reste bien vivant dans le Forez.

Les hommes d’Eirik Horneland ont montré qu’ils n’avaient pas renoncé, en s’imposant avec sérieux et détermination sur la pelouse de Reims (0-2) lors de la 33e journée. Ce succès, combiné à la défaite du Havre contre Marseille (1-3), a ravivé la flamme dans les rangs stéphanois. À présent, tout repose sur une dernière prestation aboutie dans un Chaudron incandescent.

Geoffroy-Guichard, toujours fidèle au poste

Malgré une saison faite de hauts et de bas, les supporters n’ont jamais tourné le dos à leur équipe. À chaque fois que les tribunes étaient ouvertes, plus de 30 000 spectateurs ont répondu présent, avec des pointes au-delà des 40 000 lors des matchs phares, comme le derby. Ce soutien populaire est une des clés des bons résultats à domicile : 6 des 8 victoires stéphanoises ont été glanées à Geoffroy-Guichard.

La réception du TFC s’annonce d’ores et déjà comme une grande fête populaire. Dimanche matin, l’ASSE a exceptionnellement ouvert les balcons Nord et Sud avant même la mise en vente au grand public, et ces derniers se sont remplis en quelques heures.

ASSE : Une mobilisation totale pour une issue historique

À ce jour, plus de 34 500 billets ont été vendus pour ASSE – Toulouse. Les deux Kops, ainsi que leurs balcons, sont déjà complets. Ne restent que quelques places en tribunes latérales. L’engouement est à la hauteur de l’enjeu, et les Verts pourront compter sur un Chaudron plein à craquer pour les pousser jusqu’au bout.

L’objectif ? Gagner, vibrer, espérer… et peut-être s’offrir une double confrontation face au vainqueur des barrages de Ligue 2 pour sauver leur place dans l’élite.