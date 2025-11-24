Légende du football français, Michel Platini a assisté samedi soir à la victoire de l’ASSE contre Nancy (2-1). Un retour dans un stade où il a tant brillé.

Le Chaudron a vibré samedi soir, non seulement pour le succès timoré des Verts face à Nancy, mais aussi pour la présence exceptionnelle de Michel Platini. Invité de marque, l’ancien meneur de jeu est venu saluer les deux clubs français de sa carrière : l’AS Nancy-Lorraine, où tout a commencé, et l’AS Saint-Étienne, qu’il a porté vers les sommets entre 1979 et 1982.

Présent dans les tribunes, Platini a rappelé l'attachement fort qui le lie à Saint-Étienne, où il a marqué 41 buts en 72 matchs officiels, contribuant aux belles heures de l’ASSE du début des années 80. Un passage qui l’avait propulsé vers la Juventus, où il deviendra une icône mondiale.

Une carrière d’exception entre Nancy, l’ASSE et la Juve

Formé à Nancy, Platini explose en Lorraine avant de rejoindre les Verts. En trois saisons à l’ASSE, il remporte un titre de champion de France (1981) et dispute de nombreux matchs de haut niveau. Transféré ensuite à la Juventus, il y signe ses plus belles pages européennes avec trois Ballons d’Or consécutifs (1983, 1984, 1985) et plusieurs titres dont la Coupe d’Europe des clubs champions.

Capitaine emblématique des Bleus dans les années 1980, il mène l’équipe de France au sacre lors de l’Euro 1984 en inscrivant 9 buts. Après sa retraite, il devient sélectionneur, puis copréside le Comité d’organisation de la Coupe du Monde 1998 et accède à la tête de l’UEFA.

Platini, un Vert devenu légende

Michel Platini reste à jamais dans le cœur des supporters stéphanois. Sa visite à Geoffroy-Guichard n’est pas anodine. Elle réaffirme le lien fort entre l’ancien numéro 10 et l'AS Saint-Etienne. À l’heure où l’ASSE vise un retour dans l’élite, cette figure historique rappelle les ambitions d’un club qui a marqué l’histoire du football français.

Source : Archives FFF, ASSE Stats