Michel Platini, ancien meneur de jeu des grandes heures de l’ASSE, est toujours très écouté. Il a accordé une interview aux journalistes de Midi Libre. Il s’est exprimé sur différents sujets dont les Jeux Olympiques.

Michel Platini s’est placé en retrait après des accusations (qui se sont révélé injustifiées). L’ancien stéphanois mène une retraite paisible dans le sud de la France. Il a accordé une interview à Midi Libre. Chaque prise de parole de « Platoche » reste un événement pour l’une des Légende du Football Français. Extraits.

« Le football n’est pas un sport olympique »

Michel Platini : » Ça ne m’intéresse pas l’équipe de France olympique. Le football n’est pas un sport olympique. Je connais les tenants et les aboutissants de toutes les discussions depuis 20 ans sur la présence du football aux JO. On fait venir le football parce que c’est le sport qui remplit le stade. C’est le football qui fait le plus de spectateurs, c’est tout. La Fifa (Fédération internationale de football) n’a jamais voulu que les meilleurs (joueurs) viennent. On a droit à une équipe B, C, D… Ça n’a aucun intérêt. »

Michel Platini : « Comme c’est en France, on se gargarise »

Michel Platini : « Si les Jeux avaient lieu en Papouasie-Nouvelle-Guinée, seriez-vous contents que les meilleurs Français partent là-bas et ratent les qualifications pour les coupes d’Europe de leurs clubs ?

Comme c’est en France, on se gargarise. Ça fait 40 ans que je suis dans le football, ça fait 40 ans qu’on en parle et le football n’est toujours pas au calendrier Fifa. Si le Real veut laisser jouer Mbappé, pourquoi pas. Mais s’il ne veut pas… »

Platoche vote Zidane

Michel Platini a toutefois tempéré en ajoutant : « Les JO ? Je les attends quand même. C’est un beau moment de convivialité, un beau moment de sport, où le public se rassemble autour des sportifs. » L’ancien numéro 10 des bleus termine « Je désignerais Zinedine Zidane » pour allumer la vasque olympique ce vendredi.