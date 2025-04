À trois jours du derby, l’OL se déplaçait ce jeudi soir à Old Trafford pour disputer son quart de finale retour de Ligue Europa face à Manchester United. Un rendez-vous crucial, autant sportivement qu’économiquement, qui pourrait avoir un impact direct sur le choc de dimanche face à l’ASSE.

Après un match aller spectaculaire conclu sur un score de 2-2, l’Olympique Lyonnais se présentait en Angleterre avec l’espoir de décrocher une qualification pour les demi-finales. Sur le terrain de Manchester United, les hommes de Paulo Fonseca savaient qu’ils auraient besoin d’un exploit pour poursuivre l’aventure continentale.

Au-delà du prestige, cette confrontation européenne revêtait une importance capitale pour l’OL sur le plan financier, le club étant sous pression économique et comptant fortement sur une qualification européenne pour rééquilibrer ses comptes. Le calendrier serré, la pression mentale et l’intensité du rendez-vous européen ne laissent personne indifférent… surtout pas à Saint-Étienne.

Dans quel état l’OL arrivera-t-il à Geoffroy-Guichard ?

Du côté de l’ASSE, on suivait la rencontre avec attention. À 72 heures du derby le plus important de la saison, tout indice sur la fraîcheur physique et mentale de l’adversaire est scruté. Un match intense à Old Trafford, voire un scénario frustrant, pourraient jouer un rôle sur la prestation lyonnaise dimanche soir au Chaudron.

Eirik Horneland et son staff ne manqueront pas d’analyser le match des lyonnais avant le derby.

Résumé du match

Match complètement fou entre l’Olympique Lyonnais et Manchester United pour les demi-finales de la Ligue Europa (7-6 sur l’ensemble des deux matchs). Menés 2-0 après des buts de Ugarte et Dalot, les Lyonnais ont réagi en seconde période grâce à Tolisso et Tagliafico, avant de prendre l’avantage grâce à Cherki et un penalty de Lacazette. Bruno Fernandes réduira le score, lui aussi sur penalty (3-4). Le match prend alors une tournure folle. Mainoo à la 120e et Maguire à la 121e viendront doucher les espoirs de qualification lyonnaise. Un scénario qui va faire très mal aux têtes pour l’OL qui arrivera à Saint-Etienne avec les jambes.