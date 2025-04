Passé par l’ASSE en 2010, l’ex-international sénégalais Pape Diakhaté a vécu le derby face à l’OL comme un moment fondateur. Pour Peuple-Vert.fr, il revient sur cette expérience marquante et livre un regard lucide et optimiste sur la situation actuelle des Verts.

Formé à Nancy, révélé en Ligue 1 puis transféré au Dynamo Kiev, Pape Diakhaté rejoint l’AS Saint-Étienne en janvier 2010. Prêté pour une demi-saison, il marque les esprits par son impact défensif… et son implication dans le derby contre l’OL. Malgré une volonté affichée de rester, l’ASSE, à l'époque, ne peut lever l’option d’achat fixée à 8 millions d’euros.

« C’est vrai que j’ai fait pas mal de derbys. J’en ai fait deux. Celui qui m’a marqué, c’est celui où je jouais à Saint-Étienne. On fait un match nul à Gerland. On menait jusqu’à la fin, et on se fait rattraper. »

Un match intense, un contexte électrique et une ambiance qui ne l’a jamais quitté : « Je me rappelle, on fait un match exceptionnel. Je crois que c’est Dimitri Payet qui marque (ndlr : En réalité, c'est Emmanuel Rivière, score final : 1-1). Mais ce match-là, je m’en souviendrai toujours. Dès que je suis arrivé au club, on m’a parlé du derby. Toute la semaine qui précède, c’était exceptionnel, sincèrement. »

Un derby vécu différemment à Saint-Étienne et à Lyon selon Diakhaté

Après son passage dans le Forez, Pape Diakhaté portera aussi le maillot de l’OL. Mais pour lui, le vécu intérieur du derby est incomparable entre les deux clubs : « Quand je passe du côté de Lyon, c’est vrai qu’on en parle aussi… mais je ne pense pas qu’on le vit aussi intensément intérieurement. Ce derby, que ce soit à Sainté ou à Lyon, ça reste un match qui marque. Dès qu’on signe dans l’un des deux clubs, on nous en parle. »

Il insiste sur l’impact psychologique de cette rencontre : « C’est une semaine exceptionnelle. Même dans la préparation mentale, c’est différent. Il y a une vraie pression, mais aussi une vraie fierté. »

Un regard positif sur l’équipe actuelle

Consultant et entraîneur, Diakhaté suit toujours avec attention le parcours de l’ASSE. Et malgré les difficultés sportives, il reste impressionné par les intentions de jeu et la philosophie mise en place. « Je suis le club, je regarde les performances. Sincèrement, dans le contenu, il y a des choses très bonnes. J’ai vu le match contre Brest, j’ai trouvé cette équipe très bonne. »

Il note cependant une fragilité liée à la dynamique : « C’est une équipe qui est en plein doute. Forcément, dès qu’elle prend un but, on sent qu’elle est sur le fil. C’est fragile. »

Mais il reste confiant sur le fond de jeu proposé par Eirik Horneland : « Ce coach-là, il a apporté quelque chose. Un jeu de possession, de contre-pression. Franchement, il y a de vraies intentions. »

Un message fort pour les supporters stéphanois

Pape Diakhaté en appelle à l’unité sacrée autour du Chaudron, convaincu que le public peut faire basculer le match : « Si le public stéphanois, comme il sait très bien le faire, reste derrière cette équipe, ça peut s’équilibrer très vite. Je suis sûr que ça peut passer. »

Et quand on lui demande s’il croit au maintien, sa réponse est sans équivoque : « Moi, je pense que cette équipe-là a la capacité de se maintenir. Sincèrement, je n'en doute pas. »

Un projet structuré qui inspire confiance

L’ancien défenseur apprécie aussi la direction prise par le club, notamment grâce à l’implication d’anciens joueurs : « Ce qui est bien aujourd’hui, c’est qu’on a un organigramme avec des anciens comme Loïc Perrin. C’est important, parce que Loïc est une figure du club, une vraie figure de pro. En tant que chef de projet, ça peut être très positif. »

Même s’il sait que les hommes passent, il croit à la force de l’institution : « Dans toutes les institutions, les personnes passent, mais l’institution reste. »

Le pronostic de Diakhaté pour le derby ?

« Je dirais un match nul. Lyon est en forme, mais avec un public stéphanois chaud comme je le connais, ça peut s’équilibrer. »