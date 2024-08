Absents à Monaco, Thomas Monconduit, Benjamin Bouchouari et Igor Miladinovic vont emprunter des chemins différents. Le point sur la situation des trois milieux de terrain de l’ASSE aux itinéraires divergents…

Hier, en Principauté, Olivier Dall’Oglio a fait appel à de nombreux jeunes joueurs. Une obligation lorsqu’on observe le coin de l’infirmerie qui, certes, se désemplit, mais rassemble encore quelques éléments en convalescence. Ce n’est pourtant pas le cas de Thomas Monconduit, Benjamin Bouchouari et Igor Miladinovic, la recrue tout juste arrivée du FK Cukaricki (Serbie).

Igor Miladinovic : Le patient Serbe…

En mai dernier, conscient de sa bonne saison et au regard de sa situation contractuel (fin de contrat en décembre 2024), le joueur déclarait pour Mozzartsport son envie de partir jouer à l’étranger : « Le rêve de tout joueur est d’aller à l’étranger et de faire la meilleure carrière possible. […] Je travaille comme avant, conscient que je dois constamment faire mes preuves, et bien sûr, mon rêve est d’aller à l’étranger et de faire la meilleure carrière possible ».

Dorénavant à l’ASSE, Igor Miladinovic est-il suffisamment prêt pour le grand bain de la Ligue 1. Seul le staff peut se prononcer. Non retenu pour la rencontre à Monaco, ce qui était prévisible, il aurait pu disputer la dernière rencontre amicale de la réserve pour se mettre en jambe. Cependant, il n’est pas apparu lors de la victoire des hommes de Nedder face à Moulins Izeure Foot. Qu’à cela ne tienne, il sera à n’en pas douter observé durant cette semaine d’entraînement. De là à imaginer qu’il soit du groupe contre Le Havre, il y a un fossé que nous ne franchirons pas… Alors que des rumeurs faisaient état de la volonté de l’ASSE de le prêter, il devrait finalement rester à St-Etienne. Ce ne sera pas pour renforcer la réserve, a priori. Faudra-t-il être patient pour le voir à l’œuvre ? C’est olivier Dall’Oglio qui a les clés… mais un peu Igor Miladinovic également…

Benjamin Bouchouari : Voyage en eaux troubles

Le jeune Marocain agace et émerveille. C’est son histoire à l’ASSE en tout cas. Sa qualité est-elle son principal défaut, ou bien l’inverse…? Quoi qu’il en soit, le milieu de terrain sort d’une campagne olympique durant laquelle il n’est pas apparu. Revenu en bronze olympique à l’Etrat, il postulait pour une place dans le groupe d’ODO. Point de Bouchouari. Mouton, Gauthier, Amougou, Fomba ou encore Tardieu lui ont été préférés. Une sorte de continuité de la saison passée finalement. ODO n’a jamais réellement tenu à s’appuyer sur le Marocain dont les performances alternent le bon et le moins bon. Soucieux de disposer de joueurs à 100% impliqués dans le projet maintien, a-t-il estimé que Benjamin Bouchouari devait d’abord stabiliser sa situation ? C’est possible. Les dirigeants stéphanois voient certainement en lui un joueur dont la valeur peut augmenter dans les mois à venir, mais pour cela, il faut qu’il joue et que son investissement évolue. Le groupe convoqué pour Le Havre donnera une tendance… Si les jeunes du centre lui passent encore devant, il y aura tout lieu de se poser quelques questions.

Thomas Monconduit : Le début de la fin à l’ASSE ?

Finalement, la vraie surprise de ce groupe convoqué pour affronter Monaco est l’absence de Thomas Monconduit. Une surprise si on s’appuie sur le statut du joueur et sa fin de saison dernière durant laquelle il était revenu en grâce aux yeux de son coach. Toutefois, les rencontres amicales ont rapidement montré les limites du milieu de terrain qui n’est jamais mailleur que lorsqu’il s’enfonce seul dans la difficulté. Thomas Monconduit, aux qualités indéniables, possède la faculté de se laisser aller, se disperser, perdre le fil de ses objectifs personnels et finalement, apparaître comme un joueur dont la présence n’est pas indispensable.

En ne le convoquant pas à Monaco, ODO semble lui envoyer un message : « La porte t’est grande ouverte » ! Celui qui a toujours clamé sa satisfaction d’être à l’ASSE aura-t-il la sagesse d’entendre le signal ? Car avec les arrivées dans le groupe d’Amougou, Gauthier et Mouton, la présence de Tardieu et Bouchouari, le replacement de Ben Old et la volonté à peine cachée des dirigeants de recruter un « 6 », quelle place reste-t-il pour Monconduit ?