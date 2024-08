L’ASSE vient d’accueillir une nouvelle recrue hier soir à Saint-Etienne. Le club a enregistré l’arrivée d’Igor Miladinovic, milieu de terrain offensif serbe de 21 ans. Portrait et présentation du néo-stéphanois.

Igor Miladinović (21 ans) arrive en provenance du club serbe du FK Čukarički. Il s’est engagé jusqu’en 2028 avec une option d’une saison supplémentaire. International serbe U17 puis U19, Igor Miladinović évolue désormais avec les Espoirs. Joueur d’avenir, le milieu de terrain offensif, récemment élu meilleur jeune joueur de son championnat, quitte son pays natal pour une première expérience à l’étranger. C’est le nouveau numéro 28 des Verts ! Selon Mozzartsport, l’ASSE a déboursé 3M€ pour acquérir le joueur pisté également par Toulouse et l’Etoile Rouge de Belgrade. Enfin, le club serbe Cukaricki a négocié « un pourcentage important » de la future revente d’Igor Miladinovic ajoute le site local.

Meilleur jeune du championnat Serbe à l’ASSE

Au terme d’une saison aboutie, il est élu à l’issue de la saison meilleur espoir du championnat local. Une distinction évidente à en croire les votes : « Igor Miladinović, milieu offensif né en 2003, s’est distingué parmi les nombreuses perles qui ont attiré l’attention lors de leurs matchs sur la scène de la Super League. Le jeune homme de Kruševlja est devenu du jour au lendemain l’un des atouts les plus importants de Čukarica, et son rôle dans l’équipe de Banovo brdo lui a valu le titre de meilleur jeune joueur de la Mozzart Bet Superliga lors de la saison 2023/24. Dans un sondage auquel ont participé les entraîneurs et les capitaines des 16 équipes de Superliga, Miladinović a reçu jusqu’à 19 voix et a ainsi gagné de manière convaincante devant les autres bonus, parmi lesquels le premier finaliste était Milan Aleksić avec trois voix. »

En mai dernier, conscient de sa bonne saison et au regard de sa situation contractuel (fin de contrat en décembre 2024), le joueur déclarait pour Mozzartsport son envie de partir jouer à l’Étranger : « Le rêve de tout joueur est d’aller à l’étranger et de faire la meilleure carrière possible. Je suis là pour le moment, donc nous verrons quand le mercato commencera, comment tout va se séparer. Il y avait des intéressés, mais nous attendons le mercato, donc nous verrons. Il est important que le club et moi soyons satisfaits. Je travaille comme avant, conscient que je dois constamment faire mes preuves, et bien sûr, mon rêve est d’aller à l’étranger et de faire la meilleure carrière possible ».

Le voici désormais à Saint-Etienne !

Un homme au grand cœur

Début mars 2024, il est élu joueur du mois de février du championnat serbe et récupère une somme via cette distinction. Aussi, la Fondation Mozzart donne 10 000 dinars pour chaque but marqué dans le championnat national, et le milieu offensif serbe a décidé d’utiliser le fonds humanitaire de 670 000 dinars de février pour le traitement de Stefan Maksimović. La décision de Miladinović a été d’aider Stefan, un jeune homme qui a du mal à marcher à nouveau. En effet, le joueur a déclaré : « Je suis très reconnaissant pour ce prix, car il m’a donné l’opportunité de participer à une belle action humanitaire. Je souhaite à Stefan de marcher le plus vite possible et à bientôt au stade Čukaricki ».

Le père du jeune Stefan a ajouté : « Le processus de rétablissement est lent, mais nous ne perdons pas confiance et espérons que notre enfant se remettra bientôt sur pied et marchera à nouveau. Un grand merci à la Fondation Mozzart, au club de football de Čukarički et surtout au footballeur Igor Miladinović, qui a décidé de donner la totalité de la somme pour la poursuite du traitement de Stefan. »

Une démarche des plus honorables !

La carte d’identité du joueur en direction de l’ASSE

Igor Miladinovic

21 ans

Serbe

1.70 m

Droitier

Milieu offensif

FK Cukaricki

Fin de contrat en décembre 2024

Saison 2023-2024

33 matchs

30 titularisations

11 buts

5 passes décisives