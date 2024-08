Les Verts jouaient ce samedi soir à Monaco pour leur retour en ligue 1. À cette occasion, l’ASSE s’est inclinée 1-0 mais n’a pas déméritée face à une équipe bien supérieure. Patrick Guillou s’est livré pour le Progrès avec sa chronique habituelle d’après match. Extraits.

« Coach ODO est un magicien. Son équipe n’a jamais refusé le jeu » (Patrick Guillou après ASM-ASSE)

Avec 7 absences au début de match + 3 joueurs qui n’ont pas été convoqués, Olivier Dall’Oglio a composé avec les moyens du bord. C’est donc trois joueurs novice (Amougou, Owusu et Nzuzi) qui ont été titularisés. Et pourtant, l’équipe n’a pas fermé le jeu en se contentant de défendre. Patrick Guillou a apprécié : « Coach ODO est un magicien. Il doit produire avec des éléments qu’il n’a pas. Fidèle à ses principes, il propose un 4-3-3 ambitieux. Son équipe n’a jamais refusé le jeu. Ni béton armé ni autobus pour espérer le point du nul. Son équipe du moment s’est fait punir par inexpérience. Souffrance extrême pour les protégés de coach ODO en première période. Insipides dans la maîtrise et le contenu. »

« L’absence d’un leader charismatique au milieu »

Le mercato ferme ses portes le 30 août. D’ici là, le club risque d’enregistrer plusieurs arrivées, mais aussi plusieurs départs. Patrick Guillou a identifié une évidence à recruter c’est au poste de sentinelle, visiblement non convaincu par le match-rôle de Florian Tardieu. « En deuxième période, l’ASSE a montré un peu plus de résistance. Le courage et la détermination ont permis de rééquilibrer le rapport de force. Autre constat au milieu s’impose. L’absence d’un leader charismatique. Un vrai patron avec de la personnalité et du caractère. Un tacticien dégageant de la puissance et une autorité naturelle. Celui qui contrôle le rythme et oriente le jeu. Les partisans du positivisme diront qu’avec 4/5 nouveaux joueurs, coach ODO réalisera l’objectif annoncé. Le maintien. »