L’ASSE se déplaçait hier en Allemagne pour y affronter Kiel. Ce dernier match de préparation, à une semaine de la reprise de la ligue 1 sonnait comme une dernière répétition pour les hommes d’Olivier Dall’Oglio. Victorieux 3-2 sous un format particulier (90 min + 30 min de prolongation), les coéquipiers de Gautier Larsonneur finissent la préparation sur une bonne note.

Grâce à des réalisations d’Ibrahim Sissoko, Ben Old et Jibril Othman, l’ASSE a donc conclue de fort belle manière sa préparation.

Un Dall’Oglio moyennement satisfait !

Pour le Progrès, le coach stéphanois a glissé quelques mots à l’issue de la rencontre : « On a besoin d’expérience à des postes clefs. En Ligue 1, la moindre erreur peut coûter cher. On a de jeunes joueurs qu’il faut prendre en compte, mais ne pas les mettre en difficulté. On a perdu des duels, des ballons à la récupération. Quand on le récupère, on doit être capable de le garder sans le reperdre de suite. On a manqué de tranchant. On peut faire mieux. Caler des ballons, ce n’est pas notre fort. »

». Le coach stéphanois a également pointé la trop grande fragilité défensive.

Abdelhamid indisponible pour ASM-ASSE ?

Présent sur place, Le Progrès nous a livré une information qui est passée un peu à la trappe. Cette information concerne le néo-stéphanois Yunis Abdelhamid. À la 85e minute : « Après un contact avec un joueur allemand, Yunis Abdelhamid est au sol et se tient la malléole gauche. Il ne peut plus continuer et va être remplacé ». Dans la foulée, l’international marocain laisse sa place à Mickaël Nadé. De quoi le rendre indisponible pour le match à Monaco ? Il est encore trop tôt pour l’affirmer. Des examens supplémentaires vont être réalisés. Nous espérons qu’il s’agit de la précaution du staff de l’ASSE. Réponse d’ici au début de semaine prochaine !

L’ASSE jouait ce samedi à 16h30 contre Kiel, promu en Bundesliga. Voici le résumé de la rencontre disputée ce samedi en Allemagne. 👇 #ASSEhttps://t.co/7edRf4cHPj — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) August 10, 2024

Crédit photo : asse.fr