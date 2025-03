Ce dimanche, l'ASSE se déplaçait à Montpellier dans un match capital pour son maintien en Ligue 1. Comme chaque semaine, la rédaction de Peuple Vert a établi les tops et flops de cette rencontre.

Les flops

Bernauer, encore trop naïf

Maxime Bernauer traverse un début compliqué sous le maillot vert. Après son penalty concédé face à Angers, le défenseur s'est encore illustré malgré lui en recevant un carton rouge dès la 9e minute contre Montpellier. Pris par la malice d'Andy Delort, puis destabilisé avant la pause par Maamma, Bernauer est tombé dans le piège tendu par les attaquants pailladins. L'ancien joueur du Paris FC a affiché sa frustration en sortant du terrain, mais peut s’estimer heureux que son exclusion n’ait finalement pas coûté cher à l’équipe.

Une fin de match chaotique, l'incertitude plane

Malheureusement, l'essentiel du match a été éclipsé par les incidents survenus en tribunes. La Butte Paillade, d'abord bouillante et encourageante malgré le score, a totalement dérapé après le second but stéphanois. L’embrasement de la tribune et l’envahissement du terrain ont entraîné l’interruption du match. Si l'ASSE menait 2-0 au moment de l’arrêt, rien n’assure aujourd'hui que ce score sera entériné. Un possible match à rejouer ou un verdict administratif pourrait relancer les débats. En attendant, les Verts restent dans l’incertitude.

Les tops

Stassin en tueur

Lucas Stassin continue de surprendre. Après douze matchs sans trouver le chemin des filets, il empile désormais les buts à vitesse grand V. Son doublé face à Montpellier, marqué de sang-froid et d’une belle finesse technique, porte son total personnel à huit buts en douze rencontres. Même si la défense montpelliéraine a parfois sombré, l’attaquant belge a montré qu’il savait profiter de la moindre faille. Sa complicité naissante avec Cardona est de bon augure pour la suite de la saison.

Pierre Ekwah le métronome de l'ASSE

Dans un contexte aussi tendu, le calme de Pierre Ekwah a rayonné. Dès les premières minutes, le milieu stéphanois a su poser le pied sur le ballon et temporiser, sans jamais céder à la pression. Précieux à la récupération et intelligent dans ses transmissions, il a été l'un des grands artisans de la solidité affichée par les Verts durant cette rencontre tronquée.

Pétrot, une intervention décisive

Léo Pétrot n’a pas eu à forcer son talent, mais il a su se montrer décisif au moment opportun. Son tacle impeccable face à Coulibaly (42e), alors que tout semblait perdu pour la défense stéphanoise, a empêché l'égalisation montpelliéraine. Une intervention qui aurait pu changer le cours du match. Solide dans son couloir gauche, il a également été le défenseur le plus fiable côté stéphanois.