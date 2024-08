L’ASSE a enregistré les arrivées de Yunis Abdelhamid, Ben Old, Zuriko Davitashvili, Augustine Boakye et Igor Miladinovic cet été. D’autres recrues sont attendues afin de renforcer l’effectif, qui affiche encore des lacunes.

Miladinovic prêté d’ici la fin du mercato ?

Dernier renfort en date, Igor Miladinovic est désormais sous contrat avec les Verts jusqu’en 2028 (+ une année en option). Le milieu offensif, arrivé en provenance du FK Čukarički, dispose d’un profil qui manquait au staff jusqu’à présent. Olivier Dall’Oglio s’était exprimé sur le sujet juste après la signature : « Igor est un jeune joueur qui va découvrir un autre football. On va prendre le temps avec lui, l’accompagner. C’est un garçon qui propose beaucoup d’activité au milieu de terrain. Sa touche technique doit nous emmener un plus, sa créativité également. Il est capable de marquer et de créer des situations de but. C’est ce qui nous a intéressé dans son profil. »

De son côté, le Serbe avait déclaré être « vraiment très heureux de rejoindre l’AS Saint-Étienne, un grand club, historique, connu au-delà des frontières. »

Si son arrivée vient combler un manque et qu’il pourrait être dans le groupe contre Monaco, l’option d’un départ en prêt ne serait pas exclue. En effet, Le Progrès nous apprend que Miladinovic pourrait être prêté d’ici la fin du mercato. Le milieu offensif de 21 ans aura toutefois l’occasion de se montrer durant la semaine d’entraînement et rien n’est acté pour l’heure. A suivre…

Toujours au niveau des prêts, le journal local confirme que plusieurs joueurs formés au club sont susceptibles d’aller s’aguerrir à un échelon inférieur. Après Darling Bladi à Bourg-en-Bresse, la volonté du club était de prêter d’autres jeunes comme évoqué sur Peuple Vert dès début juillet. Même si la préparation a rebattu les cartes pour certains. Ayman Aiki, Antoine Gauthier ou encore Beres Owusu suscitent par exemple des intérêts.

Crédit photo: asse.fr