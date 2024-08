L’ASSE a enregistré la signature de l’international espoir serbe Igor Miladinovic. Inconnu aux yeux des supporters stéphanois, il reste un des plus grands espoirs du football serbe. Présentation du joueur par le compte @Fudbalski Hram, spécialisé dans le championnat serbe !

1) Qualités et axe de progression d’Igor Miladinovic ?

C’est un joueur qui est très technique, sans pour autant être un gros dribbleur, mais il a souvent le geste juste, sans trop en faire, pour éliminer son vis-à-vis et aller vers l’avant. Des qualités appréciables quand tu as une équipe qui a la volonté de jouer constamment vers l’avant. Autre qualité, la polyvalence, il sait jouer 10, et plus bas, même s’il s’épanouit plus, je pense en 10. Il sait se rendre disponible et est globalement un bon joueur d’équipe d’un point de vue collectif. Globalement, il est au-dessus du lot techniquement.

Pour les défauts et axes d’amélioration, forcément, les duels. Petit gabarit, pas costaud, tombe souvent sur les gros coups d’épaules, donc va falloir qu’il se renforce sérieusement pour la Ligue 1 sur cet axe. Et il va s’en dire forcément que le jeu de tête est délicat. Autre défaut qu’on peut souligner, c’est l’agacement sur le terrain. Il parle beaucoup, ce qui est bien d’un côté, mais de l’autre, il peut vite discuter un peu trop longtemps avec les arbitres.

2) Des anecdotes, le concernant pour mieux comprendre l’homme ?

Pas forcément d’anecdote, c’est un jeune joueur plutôt discret dans sa communication. Mais on peut souligner qu’il a été élu l’an dernier meilleur espoir de Superliga… sans jouer pour le Partizan ou l’Etoile Rouge et sans avoir été formé par l’un des deux clubs. Ce qui n’est pas une mince affaire !

3) Est-il prêt pour la ligue 1, selon vous ?

Pour moi, il ne va pas être immédiatement prêt pour la Ligue 1. Techniquement, oui. Physiquement, non. Mais je compte sur l’intelligence du joueur et sa mentalité pour travailler et se mettre le plus vite possible au niveau sur cet aspect-là. Après, de là à dire qu’il se ferait bouffer constamment s’il jouait titulaire directement, non. Mais oui, y a un gros travail à faire.

4) Est-il loin de l’équipe A de Serbie ?

Oui pour l’instant, Miladinovic est loin de la sélection. Même si la sélection n’est pas en verve, il y a certains noms qui sont pour le moment indetronables de par leurs statuts. D’autant qu’il y a un vivier de jeunes qui pousse fort et qui ont des situations plus ou moins similaires à celle de Miladinovic.

5) Quelle est sa position et son système de jeu préférentiels ?

Il a joué dans un 4-2-3-1 pendant 2 ans à Cukaricki, en 10. Déjà deux sentinelles pour faire le travail de récupération, il était vraiment dans le rôle de 10 pur comme on en fait plus trop ! Parfois il a joué plus bas, parfois sur l’aile, ça fait le taff, mais je trouve qu’il excelle plus en 10 ! Aussi, il a joué 2-3 matchs en faux 9 l’an dernier.

6) Quelle est la personnalité du joueur ?

C’est un joueur avec une bonne mentalité globalement. Sur le terrain, il peut avoir un fort caractère, ce qui a ses qualités et ses défauts. Mais c’est quelqu’un de discret sinon !