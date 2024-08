Encore trois semaines à patienter avant de retrouver les joueuses de l’ASSE refouler les pelouses. Le début du championnat d’Arkéma Première Ligue débutera le 21 septembre à Reims comme la saison passée. Les Vertes essaieront d’aller décrocher leur première victoire de la saison. En attendant, les stéphanoises se préparent sur les terrains d’entraînements, mais pas que !

Afin de préparer au mieux leur saison, les Vertes enchaînent « de nombreuses activités ». Stage, entraînement sur les terrains, match de préparation ou encore boxe pour les gardiennes ! Tout est bon dans le but de souder un groupe, tout en restant dans le domaine du sportif. Alors qu’un prochain match amical est prévu ce vendredi à 17h contre Reims, les stéphanoises s’activent aussi en coulisse !

En effet, pour mieux comprendre l’arbitrage, Stéphanie Frappart et Elisa Daupeux sont venues rendre visite aux joueuses de l’ASSE. Une intervention bienvenue, pour les nouvelles recrues. Cela a aussi profité aux joueuses de la saison passée, leur permettant de mieux comprendre certaines décisions lors des matchs.

Communiqué de l’ASSE

» Ce mercredi, au stade Salif Keita, l’ASSE a reçu la visite de Stéphanie Frappart et Élisa Daupeux pour une intervention sur l’arbitrage avant la reprise de l’Arkema Première Ligue.

Après la première des deux séances prévues à leur programme ce mercredi, les joueuses de Laurent Mortel ont accueilli Stéphanie Frappart et Élisa Daupeux sur les installations du Stade Salif Keita.

Après avoir observé une partie de leur séance, la responsable nationale des arbitres du football féminin et l’officielle Fédéral 1 sont entrées en action pour une intervention de prêt d’heure sur le thème de l’arbitrage.

Un point de rappel sur les droits et les devoirs des joueuses quant à la tenue de match a été fait avant que Stéphanie Frappart ne rappelle les directives données aux arbitres ainsi que la façon dont le corps arbitral prend ses décisions en situation de match. Vidéo à l’appui, quelques cas pratiques ont été montrées aux joueuses et au staff qui ont pu échanger et comprendre les points de règlement justifiant la prise de décision arbitrale. «