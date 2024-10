Kilmer Sports Ventures pourrait prochainement se frotter les mains. Si toutes les surprises ne sont pas bonnes à trouver en cas de rachat, Ivan Gazidis (ASSE) et ses hommes pourraient encaisser un chèque non prévu. Un chèque qui pourrait s'avérer relativement conséquent. Celui-ci en provenance… d'Arsenal.

La vie réserve parfois des histoire étonnante. Le 25 juillet 2019, William Saliba, 18 ans à l'époque, s'engage officiellement avec son club de cœur, Arsenal. Un Transfert assorti d'un prêt d'une saison qui convient à l'ensemble des parties. L'ASSE communique à l'époque sans pour autant donner les contours de l'opération.

"Après avoir signé son premier contrat professionnel le 30 mai 2018, William Saliba a découvert la Ligue 1 Conforama moins de quatre mois plus tard, alors qu'il n'avait que 17 ans, à l'occasion d’une victoire à Toulouse (3-2, 25 septembre 2018). Son jeune âge n'a pas empêché Jean-Louis Gasset de lui faire totalement confiance, notamment en fin de saison dernière quand l'équipe s'est retrouvée en course pour une qualification européenne. Il a déjà joué un total de 16 rencontres de championnat, dont 13 en tant que titulaire. Et comme si sa saison n’avait pas été suffisamment réussie avec une 4e place en championnat et une qualification en UEFA Europa League, William Saliba a décroché son premier titre le 27 avril dernier en remportant la Coupe Gambardella."

William Saliba sauve les finances d'un club contraint à vendre ses meilleurs jeunes pour équilibrer ses comptes. Plusieurs suivront : Wesley Fofana, Lucas Gourna-Douath.

Un tranfert record pour l'ASSE

L'opération aura rapporté gros à l'ASSE. L'Equipe évoquait un montant de 30 millions d'euros, bonus inclus. De notre côté, à l'époque, on nous indiquait un transfert de 33 M€ avec 7 M€ de bonus. Toujours délicat de démêler le vrai du faux sur les montants exacts tant les différentes parties donnent diverses versions. C'est d'autant plus complexe lorsqu'un certain Huss Fahmy est au cœur des négociations.

En effet, l'ancien salarié du groupe de cyclisme INEO est un spécialiste des montages financiers. Une compétence reconnue dans le milieu que les dirigeants stéphanois ont découvert à l'époque. Que ce soit pour les contrats ou les transferts, Huss Fahmy apportent de nombreuses parts variables. Une manière de sécuriser les investissements consentie. Une spécificité qui a profité à Arsenal pendant plusieurs années.

Parmi les différentes clauses conclues au cours de ce transfert majeur, un intéressement avait été prévu sur le prochain transfert de William Saliba. À l'époque, on nous évoquait un pourcentage à la revente avoisinant les 20 % sur la plus-value. Là encore, difficile d'être précis sur les montants. Pour autant, William Saliba pourrait encore rapporter à l'ASSE.

Le Réal Madrid sur Saliba ?

Le natif de Bondy s'est imposé comme l'une des références mondiales au poste de défenseur central. Après avoir prolongé avec Arsenal, il se distingue mois après mois comme l'un des meilleurs du monde, y compris en équipe de France. Des performances forcément remarquées sur la planète entière. Ces dernières semaines, l'intérêt du Réal Madrid pour William Saliba enfle dans la presse. Âgé de seulement 23 ans, il est aujourd'hui estimé à 80 millions d'euros par le site transfermarkt. Mais il faudra sans doute dégainer une offre supérieure pour convaincre les Gunners de lâcher l'un des meilleurs joueurs de l'équipe londonienne. Particulièrement actif sur les meilleurs jeunes joueurs, (Camavinga, MBappé, Vinicius, Bellingham, ...), le recrutement de William Saliba s'inscrirait parfaitement dans la politique du Réal.

Huss Fahmy fait un cadeau à l'ASSE

Si les madrilènes venaient à passer à l'attaque l'été prochain, l'ASSE serait particulièrement attentive sur la situation. Huss Fahmy, à l'initiative de ce pourcentage consenti par Arsenal, pourrait demain récupérer un cadeau en se trouvant aujourd'hui du côté de… l'ASSE.