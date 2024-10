Depuis son lancement, DAZN peine à convaincre les suiveurs de la Ligue 1 à adhérer à son offre. Il faut dire qu'au démarrage, les tarifs étaient plus que dissuasifs. Après une première offre promotionnelle, DAZN prévoit encore de passer la surmultipliée avec une offre encore plus agressive !

Depuis son lancement en tant que diffuseur majeur de la Ligue 1, DAZN peine à trouver son public en France. Loin d'atteindre ses objectifs, la plateforme britannique rencontre des difficultés qui rappellent tristement l’échec de Mediapro en 2020. Avec des tarifs d’abonnement jugés trop élevés – 29,99 € par mois avec engagement et 39,99 € sans – de nombreux amateurs de football ont préféré se tourner vers des solutions alternatives comme l'IPTV ou des flux piratés sur Telegram.

« Nous étions conscients que certains tarifs n’allaient pas être bien accueillis par une partie du public »

Brice Daumin, directeur général de DAZN France, admet que le démarrage a été compliqué, notamment à cause de la perception des prix. « Nous étions conscients que certains tarifs n’allaient pas être bien accueillis par une partie du public. Mais nous avons rapidement ajusté notre stratégie pour répondre aux attentes des fans », confie-t-il lors d’une interview avec L'Équipe. Le dirigeant précise que la plateforme a rapidement réagi en proposant des offres promotionnelles et compte sur ces initiatives pour redresser la situation.

Malgré ces efforts, les résultats tardent à se faire sentir. Selon les dernières informations, DAZN compterait environ 500 000 abonnés, un chiffre que Daumin refuse de commenter. « Le nombre de 100 000 abonnés qui circule est une bêtise », s’agace-t-il. « C’est mal connaître l’engouement pour la Ligue 1 que de croire que si peu de personnes sont prêtes à s’abonner. » Toutefois, la réalité est que DAZN reste encore loin de l’objectif de 1,5 million d’abonnés, seuil qu’elle doit atteindre d’ici décembre 2025 pour éviter l’activation d’une clause de sortie anticipée. Cette clause permettrait à la plateforme de se retirer avant 2029, sans honorer les trois dernières années de son contrat.

OM-PSG pour relancer DAZN ?

Daumin tente néanmoins de rassurer : « Nous avons encore beaucoup d’améliorations à apporter. Tout cela demande du temps. Le travail sur le long terme est notre seule finalité, pas à deux ans. » Il mise notamment sur le Classique OM-PSG, prévu le 27 octobre, pour marquer un tournant dans l’histoire de DAZN en France. « C'est l'événement majeur de notre calendrier. Nous allons proposer quatre heures de diffusion avec nos deux consultants vedettes, Patrick Vieira et Benoît Cheyrou. Nous avons également noué un partenariat avec Warner Music pour intégrer des artistes à notre couverture, afin de rendre ce match incontournable », explique Daumin.

Cependant, malgré ces annonces, les critiques persistent concernant la qualité des retransmissions des matchs hors grandes affiches. DAZN a catégorisé les matchs en plusieurs niveaux – or, argent et bronze –, avec les rencontres « bronze » étant souvent réduites à leur plus simple appareil, sans consultant et avec des moyens techniques limités. Face à cela, le DG de DAZN promet des améliorations : « Nous savons que tous les matchs n’ont pas le même traitement. Nous travaillons activement à étoffer notre équipe de consultants et à offrir un suivi plus riche pour l’ensemble des matchs. »

Une nouvelle offre encore plus agressive que a précédente !

Le défi reste de taille pour DAZN, qui doit composer avec un public encore méfiant, marqué par les échecs passés de Mediapro et la déception des fans face aux tarifs initiaux. En plus de l'amélioration de son offre, Daumin souligne l'importance de renforcer le partenariat avec les clubs de Ligue 1, notamment à travers des innovations techniques. Jean-Pierre Rivère, président de l'OGC Nice, déclarait récemment : « Notre devoir est d’aider DAZN au maximum. Pour cela, nous devons modifier notre produit, avec des caméras dans les vestiaires, des micros pour les entraîneurs… Nous devons offrir aux téléspectateurs quelque chose de plus fort et de novateur. »

Alors que DAZN espère capitaliser sur l’OM-PSG pour attirer de nouveaux abonnés, la plateforme tente également de se démarquer sur le long terme. « Nous ne sommes pas là pour deux ans, nous voulons construire quelque chose de solide, sur le long terme », insiste Daumin. Si la plateforme échoue à atteindre l’objectif fixé, la Ligue 1 pourrait une nouvelle fois se retrouver en quête d'un diffuseur stable, et cette instabilité des droits télévisuels reste un problème majeur pour le football français.

Malgré ces incertitudes, DAZN mise sur une nouvelle stratégie pour séduire le public. Les offres promotionnelles récemment annoncées, avec des abonnements à 19,99 € et 29,99 € par mois avec engagement d'un an, représentaient une nouvelle tentative de la plateforme pour s'imposer sur le marché français. Place à une nouvelle offre comme l'annonce Daumin, « Dès la semaine prochaine et jusqu'au Classique, nous relançons celle à 19,99 € par mois avec une connexion et une autre à 29,99 € pour deux connexions en simultané. ». Seul l'avenir dira si ces ajustements permettront à DAZN d'éviter de connaître le même sort que Mediapro.