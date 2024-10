Licencié de son poste d'entraineur de l'ASSE en décembre 2023, Laurent Batlles est revenu sur son départ du Forez et sur sa vie de coach en attente d'un nouveau projet. Pour le podcast Dessous de Verts, l'ancien stéphanois s'est confié sans langue de bois. Extraits.

Une arrivée difficile à l'ASSE

Débarqué dans le Forez après la relégation en Ligue 2, l'arrivée de Laurent Batlles sur le banc des Verts s'est fait difficilement. "Au départ, l'idée c'est de mettre en place ce que j'avais mis en place à Troyes. J'avais un projet sur deux ans, notamment ici, et de construire en fait une équipe de la même façon que ce que j'avais fait à Troyes, mais tout en sachant que pour pouvoir assimiler un système comme ça et pour pouvoir le faire de façon assez cohérente, il faut du temps. Et l'idée c'est que quand j'arrive à Saint Étienne, il y a des paramètres qui ne sont pas évidents, j'arrive après un moment très compliqué. La relégation... Ce qui s'est passé avec les supporters après Auxerre, ça a été très difficile pour certains joueurs aussi de pouvoir l'assimiler."

"Certains avaient peur après les incidents d'ASSE-Auxerre"

J'avais pris le temps notamment de rencontrer tous les joueurs un par un, notamment à la sortie de la reprise de l'année. Et sur les 20, il y en avait entre 15 et 16 qui voulaient partir. Et alors des fois pour des raisons, parce qu'ils étaient en ligue 2, ils se disaient, je préfère jouer en ligue 1 ou ailleurs. Il y en avait aussi que par rapport à ce qui s'était passé, il y avait quand même certains qui avaient eu aussi peur, ça ils te le disent pas vraiment, mais après quand tu parles, tu le comprends. Donc, il fallait reconstruire en fait quelque chose, puis bon, tu pars avec -3 points. Il faut tout reconstruire.

"Tu composes avec des jeunes qui n'ont pas vraiment le niveau pour Saint-Etienne"

Et puis il y a l'aspect financier qui rentre en compte. Tant que tu n'as pas vendu, tu ne peux pas acheter ou alors, tu peux prendre que des joueurs qui sont libres et trouver des joueurs libres aujourd'hui qui ont la capacité de venir à Saint Étienne, c'est compliqué. Et puis commencer ton championnat avec des joueurs que tu sais qu'ils vont partir et puis tu ne sais pas si tu peux faire venir d'autres. Les six premiers mois ont été très compliqués parce que tu fais tes cinq premiers matchs en gros t'as la moitié, voire les 3/4 qui sont bons. Donc en fait tu essaies de composer mais tu composes avec des jeunes qui n'ont pas vraiment le niveau pour Saint Étienne, mais tu ne peux pas faire autrement.

"La trêve coupe du monde a été une chance !"

Après tu commences à faire tes matchs et puis tu as des résultats en dents de scie. La seule chose que j'ai eue comme chance un petit peu, c'est qu'on a eu la coupe du monde et donc ça nous a coupé pendant un mois et 1/2 et ça nous a permis de travailler déjà et de reprendre quelque chose avec des joueurs qui étaient concernés puisqu'au départ, ils n'étaient pas vraiment concernés.

Et après, bon ben tu fais ce que tu peux et puis tu attends la trêve et puis à la trêve, tu as eu. Et puis à la trêve, en fait ce qui se passe c'est que je me rends bien compte que si on continue... si je continue dans un fonctionnement en ne mettant pas les joueurs dans un système que je veux, comme je veux et de ne pas donner de repères et de changer tout le temps, on va s'y perdre parce qu'en fait à force de tout le temps changer, on s'y perdait.

Les joueurs se régalaient en deuxième partie de saison

En fait, je prends la mesure de dire notamment à Jeff, Loïc et Samuel : "Bon écoutez, voilà, maintenant ça va être très clair, c'est-à-dire que maintenant, je pars dans ce système-là, je veux des joueurs pour ce système là et il faut faire des points. L'ASSE était dernier donc il faut faire des points si on veut se maintenir, si on veut remonter au classement, il faut faire des points. Et là on fait quand même un recrutement et ils font un recrutement à la hauteur de ce que j'avais besoin et on perd deux matchs sur la 2ᵉ partie de saison dans un système qui me concernait qui était appréhendé et on arrive 5ᵉ au classement en fin de saison. Les joueurs se régalaient.