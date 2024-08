A moins d’une semaine de la reprise du championnat, l’ASSE doit encore se renforcer. Le mercato du club est loin d’être clos puisque plusieurs renforts sont attendus. Le poste de latéral est une des priorités d’Olivier Dall’Oglio.

Un mercato qui traine à l’ASSE

Si l’ASSE a récemment enregistré l’arrivée d’Igor Miladinovic, le club doit espère encore boucler au minimum 4 à 5 recrues d’ici la fin du mercato. Le board avance sur plusieurs dossiers comme celui de Sébastian Nanasi ou Thierno Barry. Les Verts travaillent également en sous-marin, l’arrivée du milieu serbe n’ayant pas fuité avant le jour de sa signature. Il reste encore 2 grosses semaines au stéphanois pour boucler le mercato avec pour objectif d’avoir le meilleur effectif possible pour se maintenir en Ligue 1.

Batubinsika pourrait retouver un ancien coéquipier

Olivier Dall’Oglio s’impatiente concernant le recrutement. l’entraîneur cévenol souhaite davantage de recrues pour améliorer son équipe. L’ancien dijonnais ne connait toujours pas l’identité de son latéral gauche titulaire pour samedi. Léo Pétrot, Mahmoud Bentayg et Yvann Maçon sont indisponibles. Ce qui force pour l’heure l’entraîneur des verts a innover a ce poste. Une recrue a ce poste pourrait rapidement débarquer puisque l’ASSE est en négociations avancées pour recruter Pierre Cornud, latéral du Maccabi Haifa selon sport5il. L’ancien coéquipier de Dylan Batubinsika en Israël pourrait donc rapidement le rejoindre dans le Forez. Le latéral de 27 ans serait de retour en France pour la première fois depuis son départ de Montpellier, il y a 10 ans.

Qui es-tu Pierre Cornud ?

– Français, 27 ans

– ⁠Latéral gauche

– ⁠Évolue au Maccabi Haïfa (D1 Israélienne) : 94 matches, 1 but et 15 passes décisives

– ⁠En professionnel : 227 matches, 2 buts et 27 passes décisives ⁠

– ⁠27 matches de Coupe d’Europe : 17 en Ligue des Champions, 5 en Ligue Europa, 5 en Conférence Ligue

– Fin de contrat : Juin 2026

– ⁠Evalué à 1,20 millions d’€ par transfermarkt