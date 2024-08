Le mercato stéphanois s’agite à nouveau. Après avoir officialisé le départ d’Etienne Green à Burnley (Championship), l’ASSE a officialisé la signature d’un renfort serbe ce vendredi soir. Igor Miladinović s’est engagé dans le Forez jusqu’en 2028 (+1 saison en option). Le milieu offensif de 21 ans s’est exprimé après avoir signé son contrat.

Le communiqué des Verts

Natif de Kruševac, au centre de la Serbie, Igor Miladinović se montre rapidement à l’aise balle au pied. C’est dans la capitale, Belgrade, qu’il débute sa formation. Sous les couleurs du FK Čukarički, dont l’équipe première est pensionnaire de Super liga Srbije (D1 serbe), Igor Miladinović passe une à une les étapes, en U17 puis U19.

En mai 2022, il n’a que 18 ans lorsqu’il fait sa première apparition avec les professionnels lors d’un succès face au FK Vojvodina (3-0). À peine plus âgé, il intègre la saison suivante le groupe professionnel sur la durée et prend notamment part à 11 rencontres. En disputant un match de qualification face au FC Twente à l’été 2022, il découvre également les joies de la Coupe d’Europe et de l’Europa League.

Igor Miladinović vit ensuite une magnifique saison 2023-2024 ! Pleinement installé dans le groupe professionnel du FK Čukarički, le Serbe prend part à 33 des 37 matches de championnat et de playoff disputés par son club et se montre surtout décisif en inscrivant 12 buts et délivrant 4 passes décisives toutes compétitions confondues.

Également international serbe U17 puis U19, Igor Miladinović évolue désormais avec les Espoirs. Joueur d’avenir, le milieu de terrain offensif récemment élu meilleur jeune joueur de son championnat, quitte son pays natal pour une première expérience à l’étranger. Nouveau numéro 28 des Verts, il s’est engagé avec l’ASSE jusqu’en 2028, plus une année en option. Dobrodošli Igor !

« L’ASSE, un grand club, historique, connu au-delà des frontières »

Igor Miladinović : « Je suis vraiment très heureux de rejoindre l’AS Saint-Étienne, un grand club, historique, connu au-delà des frontières. C’est une grande étape dans ma jeune carrière et je suis très motivé à l’idée de relever ce défi. J’ai hâte de découvrir mes nouveaux coéquipiers, mon nouveau stade et ses supporters incroyables. »

Olivier Dall’Oglio, entraîneur de l’ASSE : « Igor est un jeune joueur qui va découvrir un autre football. On va prendre le temps avec lui, l’accompagner. C’est un garçon qui propose beaucoup d’activité au milieu de terrain. Sa touche technique doit nous emmener un plus, sa créativité également. Il est capable de marquer et de créer des situations de but. C’est ce qui nous a intéressé dans son profil.«