Arrivé il y a deux ans à l’ASSE, Benjamin Bouchouari a montré du bon et du moins bon sous le maillot Vert. Olivier Dall’Oglio l’a par exemple peu utilisé en deuxième partie de saison dernière. Ces derniers jours, le milieu de terrain était avec l’équipe olympique du Maroc pour tenter de décrocher une médaille. Retour sur son tournoi.

Bouchouari en bronze

Convoqué pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, Benjamin Bouchouari avait pour objectif de se montrer. Au vu de la concurrence dans son secteur de jeu, il n’aura malheureusement pas vraiment pu s’exprimer. Le milieu de l’ASSE a dû se contenter de quelques petites entrées en jeu. Malgré tout, l’équipe olympique du Maroc a décroché une belle médaille de bronze. Défaits en demi-finale contre l’Espagne (2-1), les Lions de l’Atlas ont magnifiquement réagi dans le match pour la troisième place, en écrasant l’Egypte (6-0).

Ses Jeux Olympiques étant désormais terminés, Bouchouari va revenir à l’Etrat durant ce mois d’août. Reste à savoir à quelle date sera fixée son retour. Il y a quelques jours, Dall’Oglio évoquait son cas au micro d’Evect : « On a prévu de le récupérer dès qu’il aura fini. On verra avec lui un petit peu. C’est vrai qu’il est parti il y a un bout de temps. Lui voulait reprendre avec nous au départ et après partir aux JO. On va rentrer en relation avec lui, savoir s’il a besoin de souffler ou de reprendre tout de suite. Moi j’aime bien entre deux évènements différents, les JO et notre championnat, qu’il y ait parfois des coupures mais on demande aux joueurs. »

La question de l’avenir du milieu de terrain marocain devra aussi être tranchée. Ce dernier a en effet davantage la cote auprès de Kilmer Sports que de Perrin et Dall’Oglio, mais le mercato est long et peut réserver des surprises…

