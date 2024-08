Le mercato de l’ASSE est un véritable encéphalogramme dans le sens des arrivées depuis près d’un mois. Pourtant, la situation urge quelque peu puisque le championnat débute dans une semaine et que des manques criants sont notables à certains postes de l’effectif d’Olivier Dall’Oglio. Orphelins de Dylan Chambost parti en MLS, les Verts sont depuis en quête d’un milieu offensif créateur. Une piste, révélée très récemment, serait en passe de se concrétiser.

L’ASSE poursuit son marché des transferts à l’étranger

Après avoir recruté Ben Old en Nouvelle-Zélande et Augustine Boakye en Autriche, L’ASSE se tourne vers la Serbie. Ce matin, le média très au fait sur le mercato stéphanois, Footmercato, dévoilait une nouvelle piste : « les Verts sont en discussions avancées avec Igor Miladinovic, âgé de 21 ans et international espoir serbe. »

Cet après-midi, c’est au tour du journaliste Nabil Djellit de confirmer l’information, allant même plus loin et affirmant que : « C’est fait pour Igor Miladinovic à Saint-Etienne ».

Le compte spécialisé @Datascout_ le décrit en ces termes : « Miladinovic est un milieu offensif au petit gabarit (1m70) qui évolue en 10, souvent en 4-2-3-1. Egalement capable de jouer en second attaquant ou en milieu gauche dans un 4-3-3. Un joueur constamment en mouvement, très vertical et porté vers l’avant. Il cherche fréquemment à s’infiltrer entre les lignes défensives et il a un style très explosif, en atteste ses percentiles dans les domaines de dribbles et courses à haute intensité. Il a montré un grand sang-froid devant le but cette saison, avec ses 11 buts en championnat pour 7.68 xG. Notre algorithme de similarité trouve Musiala et Foden comme apport statistique similaire, des joueurs « plutôt » à l’aise techniquement, aimant occuper le demi-espace gauche. »

On décèle les points forts de Miladinovic ici :

– capacité à marquer des buts

– vision de jeu & créativité

– mouvement et apport par ses courses/sprint

– qualités techniques Un peu de déchet sur ses centres à noter, tout comme son pourcentage de dribbles réussis. pic.twitter.com/S1JRi70Z3H — Data’Scout (@datascout_) August 3, 2024

La carte d’identité du joueur en direction de l’ASSE : Igor Miladinovic

21 ans

Serbe

1.70 m

Droitier

Milieu offensif

FK Cukaricki

Fin de contrat en décembre 2024

Sa saison aison 2023 – 2024

33 matchs

30 titularisations

11 buts

5 passes décisives

Igor Miladinović 🇷🇸 (03, MO), FK Cukarički ➡️ FICHE JOUEUR 8⚽️ et 3🅰️ en 20 matchs de Superliga 🇷🇸 Un des joueurs les plus créatifs du championnat et pourtant assez méconnu. pic.twitter.com/lZpgXRbmtB — NS Scout 🇫🇷🇩🇿🇩🇪 (@PourTolerance) February 11, 2024

Le joueur en vidéo