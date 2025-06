L'ASSE est de retour en Ligue 2. Mais les nouveaux dirigeants stéphanois ne comptent pas y rester. Moyens supplémentaires. Réorganisation. Mercato. Kilmer Sports comptent bien s'activer pour ne pas rater son second exercice. Eirik Horneland sera un des hommes forts du projet stéphanois. À commencer par cet été.

Les Verts restent sur un échec qui fait tache. Un an seulement après leur retour en Ligue 1, l'ASSE fait l'ascenseur et retrouve la L2. Si la montée de 2024 n'étaient pas dans les plans des nouveaux dirigeants de l'AS Saint-Etienne, cette relégation l'était encore moins. De quoi écorner une image jusque-là maîtrisée. Ivan Gazidis l'a rapidement promis après la défaite fatale face à Toulouse (J34 de Ligue 1) : le projet de KSV reste solide et ambitieux.

Confiance envers l'entraineur

Pour mener ce projet, Eirik Horneland sera l'une des pierres angulaires de l'ASSE. Ivan Gazidis ne s'en cache pas, il veut tailler un effectif pour son entraîneur norvégien : "Nous croyons en lui. Son style de jeu est moderne. Ce n'est pas facile d'arriver en milieu de saison et de changer le style de jeu de l'équipe. Ce n'est pas facile non plus d'avoir l'équipe qu'il veut. Ce sont les choses que nous regarderons dès cet été. On travaille déjà là-dessus et nous sommes prêts pour les défis qui arrivent."

Horneland (ASSE) écouté

Si Eirik Horneland avait déjà été consulté en janvier dernier, il occupe aujourd'hui un rôle central dans la construction de son futur groupe. Il a rapidement demandé la levée de l'option d'achat pour s'assurer les services d'Irvin Cardona. Une satisfaction qu'il n'a pas caché lors de la signature de son attaquant : "Nous sommes très heureux de poursuivre l’aventure avec Irvin dans le projet de reconstruction de l’ASSE. Il a démontré toutes ses qualités lors de ses deux prêts au club. Dorénavant, il va pouvoir s’inscrire dans la durée et progresser sereinement avec le reste de l’équipe. Ensemble, nous avons de grandes attentes quant à son potentiel, que nous espérons voir pleinement s’épanouir dans les années à venir."

Horneland consulté pour le mercato

Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld ne s'en cachent pas. S'ils sont des experts dans leur domaine respectif, ils sont pleinement à l'écoute de l'entraineur. Eirik Horneland a défini sa liste de souhait. De retour en Norvège pour les vacances, il n'a pas hésité à transmettre quelques noms à ses dirigeants. Bestford Zeneli milieu de terrain d'Elfsborg a été récemment observé. Pas simple de convaincre l'un des meilleurs joueurs d'Allsvenskan. Il n'est pas le seul joueur évoluant en Suède à intéresser les Verts. D'autres joueurs ont été supervisés. C'est notamment le cas d'un défenseur central. Le mercato n'a pas encore ouvert ses portes, mais il est certain que l'entraîneur des Verts jouera un rôle décisif dans cette période de transferts.

Un nouveau Directeur Sportif à l'ASSE ?

Outre la dimension grandissante d'Eirik Horneland, l'organigramme stéphanois pourrait évoluer dans les semaines à venir. Après avoir tenté de débaucher Antoine Sibierski (ESTAC), l'ASSE n'a pas abandonné l'idée de renforcer sa cellule de recrutement. Les dirigeants stéphanois aimeraient enrôler un recruteur avec un CV attractif. De quoi faire bénéficier l'ASSE d'une expérience au sein de grands clubs tout en apportant son propre réseau. Plusieurs noms ont été cochés. Reste à voir si l'une des pistes se concrétisera rapidement alors que le mercato va ouvrir ses portes dans quelques jours. Moins simple de convaincre en Ligue 2, mais l'ASSE dispose de moyens. L'été s'annonce comme souvent animé du côté du Forez !