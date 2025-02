L'ASSE aura mis du temps à réellement accélérer sur son mercato. Alors que la clôture du marché interviendra ce soir à 23h00, au moins un mouvement est donc encore à prévoir.

Plusieurs échecs au poste de latéral droit, des négociations qui peuvent parfois traîner, un dégraissage inexistant : le mercato stéphanois inquiète un certain nombre de supporters. À quelques heures du gong, faisons le point sur la situation.

Une politique de prêts intéressante

L'une des volontés de Kilmer Sports depuis le rachat du club est de développer certains profils de jeunes joueurs via des prêts. Dans cette optique, Beres Owusu, Darling Bladi et Karim Cissé avaient respectivement rejoint Quevilly-Rouen, Bourg-Péronnas et Annecy l'été dernier (ces destinations avaient été étudiées par le club, notamment grâce à la data). Les choses se passent bien dans l'ensemble et c'est pourquoi il a aussi été décidé ces derniers jours de prêter Ayman Aiki (Bastia) et Jibril Othman (Francs Borains). Ces prêts concernent tous des joueurs d'environ 20 ans, ayant fait leurs preuves en équipe réserve, mais qui doivent aller progresser à un niveau supérieur au championnat de National 3 afin de prétendre à une vraie carrière professionnelle.

« Il y a une vraie démarche constructive et évolutive, c'est très professionnel », déclarait David Le Frapper, coach de Bladi au FBBP01, au sujet du suivi du prêt de son joueur par l'ASSE. Au-delà du simple fait de prêter des jeunes joueurs, la nouveauté réside en effet dans le fait que l'ASSE s'implique davantage dans le suivi de ces prêts. Ce qui n'était pas forcément le cas lors des saisons précédentes.

Pour l'heure, aucun autre prêt ne semble prévu, même si nous ne sommes pas à l'abris d'une surprise de dernière minute. Un départ de Cheikh Fall avait été évoqué, mais cela affaiblirait l'effectif de Razik Nedder qui a déjà perdu Aiki et Othman cet hiver.

Une opération dégraissage qui ne prend pas

L'ASSE a enregistré un seul départ définitif durant le mois de janvier. Le jeune Yanis Lhery a en effet rejoint le club espagnol d'Alcorcón. Les indésirables de l'effectif professionnel n'ont eux pas trouvé de point de chute pour le moment. Et on a du mal à imaginer comment cela pourrait être le cas dans les prochaines heures. Thomas Monconduit a signifié à sa direction qu'il souhaitait honorer son contrat jusqu'au bout. Florian Tardieu, qui a suscité un peu d'intérêt en Ligue 2, et Lamine Fomba, ne sont pas décidés à partir. En ce qui concerne Anthony Briançon, un club important de National s'était renseigné mais s'est finalement tourné vers une autre piste. À l'heure actuelle, rien de concret non plus pour Mathieu Cafaro, qui n'a pas les faveurs de Horneland, Pierre Cornud et Ibrahima Wadji.

Cette incapacité à trouver des portes de sortie à des joueurs grassement payés aura été un vrai frein à un recrutement plus conséquent cet hiver. À moins qu'un miracle se produise dans les prochains jours (le mercato ferme plus tard dans certains pays comme la Turquie), il faudra attendre cet été pour voir des départs, notamment de joueurs qui arrivent à la fin de leur contrat.

Enfin, le cas Mathis Amougou sera à suivre aujourd'hui. Aucun accord n'a été trouvé pour une prolongation et Chelsea est très chaud sur le dossier depuis quelques semaines. Pour le moment, l'ASSE ne cède pas alors que le Bayer Leverkusen, la Real Sociedad et le Borussia Mönchengladbach sont aussi à l'affût.

Au moins une arrivée d'ici ce soir

Après avoir enregistré le retour d'Irvin Cardona, l'ASSE a réalisé hier la seconde recrue de son mercato hivernal. Le défenseur central du Dinamo Zagreb Maxime Bernauer, arrivé samedi dans le Forez, a signé hier en fin de matinée en faveur des Verts. Il est prêté avec une option d'achat, estimée à 1.5 M€, qui peut déboucher sur un contrat de trois ans.

Le dossier du défenseur central étant bouclé, l'ASSE doit maintenant concentrer ses efforts pour boucler la venue d'un arrière droit. Après avoir vu Ognjen Mimović signer à Fenerbahçe et Kosta Nedeljković prendre la direction de Leipzig, le club n'a plus que quelques heures pour trouver une solution. Le recrutement d'un latéral est en tout cas une priorité d'ici ce soir.

Si une arrivée en défense est donc attendue dans les prochaines heures, l'ASSE a aussi prospecté au milieu de terrain tout l'hiver. Une offre avait été faite pour Mahmoud Jaber (Maccabi Haïfa), selon Fabrizio Romano. Le club avait aussi un œil en Allemagne... Reste à savoir si un renfort au milieu est toujours espéré à l'heure où l'on se parle.